Il cavaliere dei faunet

C’era una volta la figlia di un taglialegna, che si chiamava Maria. Maria aveva un carattere molto avventuroso, ed un giorno decise di uscire per andare ad esplorare la cupa foresta della Favriasca che si trovava vicino a casa sua. Girovagò a lungo, finché in una radura vide delle splendide rose selvatiche e pensò di coglierle per fare un regalo a sua madre e alle sue sorelle che non amavano andare in giro come lei. Aveva appena colto una rosa, quando venne fuori dalla terra un giovane cavaliere, che le disse come osava cogliere quelle rose? Maria gli disse che voleva fare un regalo a sua mamma e alle sorelle. Allora il cavaliere rispose che gli avrebbe regalato tutte le rose della foresta, anche se doveva vegliarla per conto dei faunet, gli elfi. Maria gli chiese chi era, ma aveva paura pensando che facesse parte del popolo dei faunet. Silvano questo era il suo nome gli raccontò la sua storia, dicendo che era umano e tanti anni prima era con suo zio a fare legna, quando venne rapito dai Faunot. Da allora di giorno devo fare la guardia a questa foresta, e di notte doveva tornare nel regno dei faunet, dove era prigioniero della Regina. Silvano chiese a Maria di liberarlo da quest’incantesimo! Maria gli disse di sì e allora Silvano gli diede appuntamento alla prima notte di luna piena, quando il popolo dei Faunet cavalcava nella foresta. Alla notte di luna piena le come gli aveva detto Silvano si trovò al crocevia delle tre querce per aspettarlo in quanto passavano sempre di lì. Quando sarebbe passato Maria doveva aggrapparsi a lui e qualsiasi cosa fosse successa non doveva lasciarlo mai. Come concordato con Silvano, Maria, nascosta al crocevia delle tre querce aspettò la cavalcata dei Faunet e quando vide Silvano, gli si buttò addosso e lo strinse a sé. Di colpo Silvano diventò una piccolissima lucertola, poi un serpente spaventoso, poi una barra di ferro arroventato, ma niente, Maria non lo lasciava andare. Allora la Regina degli Elfi capì che aveva perso e lasciò libero Silvano. Silvano si sposò con Maria e vissero per sempre felici e contenti, vicini a quella foresta che li aveva fatti incontrare.

Favria, 19.12.2020 Giorgio Cortese

Vi auguro un Natale meraviglioso che sappia portare nella Vostre case pace e serenità.

Commenti