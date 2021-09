Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Ragazzi cari, non prendiamoci in giro, poche balle: Montalto non è alto manco

per il cazzo. Ah bene, ho sempre sognato iniziare un articolo con un

turpiloquio siffatto.

Ma sì, abbiamo qua dietro il Mombarone, cosa cacchio vai a chiamare quella zona

lì, tra i 200 e 400 metri, Montalto??? Sarebbe come chiamare Gigno Vinia

scienziato, o Anna Malo antropologa! O magari addirittura metereologa!!! Su,

non esageriamo!

Detto ciò, Montalto Dora è un luogo decisamente ameno, [...]