Ma quale Torre di Pisa? Questo è molto ma molto di più!

Bravi, sono contento che per una volta abbiate capito al volo, senza bisogno di

aiutini. Infatti oggi vi parlerò del Castello di Castruzzone.

Questo maniero diroccato ha una storia strettamente connesso col Comune

connesso, Carema. Si trattava di un Castello di Strada, inteso non come di

malaffare, ma atto a prelevare balzelli di transito; quindi sì, di malaffare.

In tale collocazione vi era, infatti, il confine tra Italia Provincia Padana e

Gallia prima, e tra Italia e Borgogna poi. Pare che il mercato principale [...]