Il castagno, leggenda.

La storia racconta di come degli abitanti di un paese di montagna stessero morendo di fame e pregassero di continuo perché Dio desse loro qualcosa. Dio li accontentò, dando loro il castagno, ma il Diavolo, per andare contro il volere divino, avvolse il frutto in un guscio spinoso. Gli abitanti, sconsolati, continuarono a pregare Dio che a quel punto scese in terra e fece il segno della croce al frutto: da quel giorno l’apertura dei gusci era a forma di croce. Da questa storia si evince anche che ci siano 3 frutti dentro il guscio perché devono essere condivise: una per il proprietario terriero, una per i contadini e una per Dio, ovvero da ripiantare nella terra.

Favria, 3.11.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Spesso il fiume della vita quotidiana conduce coloro che vogliono lasciarsi guidare e trascina anche quelli che non vogliono. Felice mercoledì

