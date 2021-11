“C’è un tizio in un’auto blu che fotografa i bambini davanti alla scuola Vivaldi”. La frase con fotografia annessa dell’autovettura in pochissime ore ha fatto il giro dei gruppi whatsapp dei genitori dei bambini frequentanti le scuole di Settimo Torinese. E’ scattato così il panico. Dopo poco è partita anche una segnalazione ai carabinieri da parte della preside: “Alcuni genitori ci hanno segnalato l’accaduto, mostrandoci anche le fotografie. Per questo ci siamo rivolti al 112”. Dopo un giorno e mezzo, per fortuna, l’allarme è rientrato. Si trattava di un ragazzo che stava svolgendo un [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.