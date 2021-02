Mentre voi vivete nel tormento dell’assenza del Carnevale, per il quale nutro

un interesse pressappoco simile a quello per la vita sessuale dell’ornitorinco

in cattività, io mi dedicherò, per il vostro sollazzo, a dimostrarvi che

l’assenza di questo evento tardoinvernale non è determinata dalle condizioni

pandemiche, bensì dal fatto [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti