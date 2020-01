Il carbone della Befana.

Da bambino mi dicevano che se non stavo bravo la Befana invece dei regali, nella calza mi portava il carbone. Quando avevo 8 anni, al mattino in fondo al letto ho trovato il carbone nella calza. Ma pensando che fosse quello dolce ho aperto con fretta ed agitazione la confezione, senza verificare se era già stata aperta per fare l’amara scoperta che era vero carbone, sostituito con quello vero da mia sorella maggiore, presentandomi a colazione con tracce evidenti in viso di nerofumo da carbone. Ma non vi siete mai domandati che senso ha far trovare pezzi di combustibile fossile ai bambini che non si sono comportati bene durante l’anno? Il carbone a Natale ha fatto il suo ingresso nelle case molto prima dell’avvento di Babbo Natale ed è legato alla figura di San Nicola, , Sinterklaas, il suo corrispettivo olandese e, in Italia, la Befana. Questi personaggi cari a culture e tradizioni diverse hanno però qualcosa in comune: il camino. Babbo Natale e la Befana scendono dal camino, per lasciare talvolta i doni nelle calze appese alla sua cornice. San Nicola, che un tempo entrava dalla finestra, iniziò a calarsi dal camino quando questo si diffuse nelle case europee, e a lasciare i suoi doni nelle scarpe messe a scaldarsi vicino al fuoco. Anche Zwarte Piet, Pietro il Moro, il controverso aiutante di Sinterklaas nelle leggende di Belgio e Paesi Bassi, è legato alla figura degli spazzacamini. Proprio al camino sarebbe perciò legata l’usanza di lasciare il carbone: arrivati nelle case dei bambini monelli, questi personaggi non avevano doni da lasciare e riempivano calze e scarpe con quello che trovavano nel camino. Tra il 19esimo e il 20esimo secolo, quando nacque e si diffuse la leggenda di Babbo Natale, i camini a carbone erano ancora molto diffusi. Fatta eccezione per Santa Claus, che aveva già troppi sacchi da trasportare, le altre figure lasciavano anche aglio, cipolle, ramoscelli e buste di sale ai bambini più discoli. Non disdegnavano cioè di riempirsi le borse anche dei regali meno graditi. Oggi il concetto del regalo del carbone. È un concetto decisamente diverso dal passato. Oggi è ancora utilizzato, ma solo come minaccia, in particolare da nonni, bisnonni e zii di una certa età. Anche se nessuno si sognerebbe di farlo trovare al proprio figlio al posto del desiderato regalo scritto nella letterina. Come ci si può immaginare, oggi un regalo del genere potrebbe portare a delle denunce social e all’indignazione, una volta e forse non era per niente sbagliato era un modo per fare capre ai bambino un poco discoli che durante l’anno non si erano comportanti nel migliore modo possibile. Al centro di questa punizione, figlia di un’epoca nella quale i benestanti erano molto meno di oggi e i regali, quelli veri, erano decisamente più semplici, c’era il camino. Babbo Natale, la Befana al 6 gennaio, Pietro il Moro aiutante dell’olandese Sinterklaas: tutti si calano dal camino per lasciare i doni all’interno dell’abitazione. E se per il bambino non si avevano pacchetti per lui, a causa della sua indisciplina, i personaggi sopra citati sostituivano il regalo con qualcosa che trovavano nel camino, pezzi di legno carbonizzati. San Nicola, per adattarsi a questa situazione, smise di passare dalla finestra scegliendo anche lui il più angusto caminetto delle case; e anche lui cominciò a cercare nella brace se il bambino era stato indisciplinato. Se non c’era il carbone regalavano aglio, cipolle, rami o piccoli ceppi, buste di sale o palle di carta. Alla mattina di Natale e dell’Epifania, davanti al camino o nella calza potevano comparire queste amare sorprese. L’importante è che il dono avesse il valore minore possibile. Questa tradizione è quasi del tutto scomparsa siamo passati dall’epoca nella quale i professori bacchettavano gli alunni all’era dei genitori e dei figli che bullizzano i professori, è evidente che il carbone non è più usato come deterrente. In conclusione per dirla come il celebre Cicerone “o tempora, o mores!”

Favria, 7.01.2020 Giorgio Cortese

Per dare un senso di felicità alla propria vita è necessario che questa felicità sia condivisa. E allora vieni donare a Favria mercoledì 8 gennaio a Favria, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te e grazie se fai passa parola.

Commenti