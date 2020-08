Il carattere degli italiani.

In questo periodo estivo ho riletto i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, si proprio quel libro che leggevano e leggono a scuola. Lo ritengo un romanzo meraviglioso. Ma è un romanzo che descrive bene alcuni caratteri di noi maschietti italiani. Nel romanzo di trova l’arrogante don Rodrigo che vuole rapire la bella Lucia di cui si è invaghito, il pusillanime don Abbondio, la maschilità ottusa di Renzo, sempre rabbioso e mai risolutivo, la totale mancanza di senso pratico di don Ferrante “….non prese nessuna precauzione con la peste; gli si attaccò; andò a letto a morire prendendosela con le stelle…”. L’oste che dice a Renzo: “Le azioni, caro mio: l’uomo si riconosce dalle azioni”. E poi Gervaso, il cugino e testimone di nozze di Renzo e Lucia che contribuisce a fare fallire l’inganno delle nozze, per la sua vanità, che rivela l’inganno per vanità maschile per dire, io c’ero e so come sono andati i fatti! La figura retta di Fra Cristoforo e poi l’Innominato, il male assoluto che della povera Lucia può fare tutto, ucciderla, liberarla ed altro, insomma di cambiarne le sorti. L’ebbrezza maschile di avere in mano un potere assoluto e di fare cosa si vuole. Qui entra in scena la Divina Provvidenza attraverso la Fede che passa da Lucia Lui, l’innominato. Pensa di non essere più un uomo nel chiedere perdono a quella povera fanciulla, ma con la forza del perdono la bestia che era in lui lascia il posto all’uomo! Grande Manzoni!

Favria 3.08.2020 Giorgio Cortese

Donare il sangue rappresenta il più grande atto di vita che chiunque può compiere. Venite a donare a donare il sangue a Favria venerdì 7 agosto cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Donate il sangue, donate la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti