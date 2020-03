Il canto delle sirene.

Oggi siamo da una parte preoccupati dall’infezione del coronavirus, la cinese, arrivata in Italia dopo cento anni dalla spagnola di nefasta memoria e dall’altra parte siamo sommersi e non da adesso da un proliferare di false notizie che creano panico e in alcuni casi distorcono notizie vere rendendole terribili. Personalmente mi attengo con calma alle indicazioni che vengono fornite dal Governo ma questo clima mi ricorda la favola del grande Fedro il quale racconta che vi era un albero di quercia che ospitava tre famiglie di animali appartenenti a specie differenti. In alto, lungo i suoi rami, un’aquila aveva costruito il proprio nido e covato le uova. Un cinghiale si era, invece, scavato un rifugio tra le radici di esso. Infine, un gatto aveva trovato in un punto mediano dell’albero il suo rifugio. Per molto tempo l’aquila e il cinghiale condussero le proprie vite ignorandosi vicendevolmente. Fu il gatto a mettere lo zampino e a salire fino al nido dell’aquila per confidarle dei perversi piani del cinghiale. Questi, a detta del gatto, era intento a indebolire le radici della quercia al fine di divorare i piccoli aquilotti. L’aquila, onde evitare ciò, avrebbe dovuto agire il prima possibile uccidendo i piccoli di cinghiale e interrompendo qualunque lavoro sotterraneo. Poi il gatto andò dal cinghiale e gli raccontò come la posizione dell’aquila, in cima all’albero, fosse particolarmente favorevole per quest’ultima per cibarsi dei suoi piccoli. Il cinghiale, per salvare i suoi cuccioli, avrebbe dovuto scavare sotto le radici e far cadere l’albero. Seminando così il panico, né il cinghiale né l’aquila osarono più lasciare incustodito il proprio rifugio e morirono di fame. Alla fine, il gatto divorò i corpi e, per qualche giorno, non dovette più cacciare. Ecco il panico e le false notizie che portano delle persone a rimanere paurose e preoccupate più del dovuto. I seminatori di panico sul mare dei social vivacizzano le paure delle persone, aumentandole ogniqualvolta esso appaia utile e proficuo. Gettano sale sulle ferite generando dubbi tra il popolo. Essi sono come le sirene omeriche che “…con limpida voce ammaliano, sedute tra i fiori di un prato; alti biancheggiano intorno cumuli d’ossa umane con pelli disfatte…(Odissea). Circe sempre nell’Odissea ammonì Ulisse che assecondare il canto delle sirene gli avrebbe impedito di rivedere Penelope e Telemaco tra la pietrosa Itaca, anche noi siamo esortati ad assumere tutte le misure necessarie per evitare il propagare la proliferazione delle false notizie che danneggiano solo. Allora ad ogni notizia invito a verificare la fonte con calma per vedere se è vera o falsa, peggio notizia vera volutamente modificata con informazioni false. Eppure, riconoscere i diffonditori, novelli untori, di notizie false non è così facile. Alleniamoci ogni giorno a vagliare qualunque affermazione per escludere quelle false o quelle presunte vere. Solo in questo modo non ci vedremo riflessi nella favola di Fedro dell’albero di quercia abitato da tre famiglie.

Favria, 13.03.2020 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana non è mai troppo tardi per essere ciò che avremmo voluto essere.

