A difendere il nostro territorio canavesano dalla possibilità di diventare deposito nazionale di scorie radioattive eravamo in molti sabato 6 novembre a Mazze: giovani, comitati locali, associazioni di categoria, sindacati, sindaci, consiglieri comunali.

Il rischio è altissimo, coinvolge il nostro presente e il futuro delle prossime generazioni. Le caratteristiche del territorio, le sue attività, la sua conformazione geologica e la vicinanza ai centri abitati rendono l’area indicata da SOGIN assolutamente non adeguata. Il progetto del deposito presentato dalla società non garantisce la necessaria sicurezza della popolazione in quanto la tipologie di scorie radioattive previste [...]