Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il burosauro informatico

Non sono sicuro che sia una parola italiana, ma ormai la sento nominare da tanti e ritengo che possa essere bene accolta nella lingua italiana, parlo della burocrazia informatica, una realtà che conosciamo benissimo tutti. Con tutta questa smania di digitalizzare tutto siamo pieni di username e password, pin, puk che non è lo spirito ingannatore di una commedia di Shakespeare ma se lo smarrite siete panati con il cellulare e poi il nuovo entrato lo spid. Lasciando correre l’account che ci permette di correre sulla ADSL che non è una autostrada. Stando sempre attenti all’attachment, il file allegati in posta elettronica per evitare che siano dei virus molesti. Avete provato a fare un bonifico online, non è difficile ma a volte l’errore è dietro l’angolo oppure entrare in una banca dati associativa dove si deve inserire prima username e password, e subito arriva la prima serie di controlli, che può variare a seconda della banca. Quando ci va bene, devo riconoscere, in una sequenza di quadrati, in quali ci sono dei semafori o delle strisce pedonali. Ma di solito a questo primo test se ne aggiungono altri. Una volta in una banca dati, dove ero abilitato mi è stato richiesto il codice QR Code pervenutomi sullo smartphone, peccato che lo smartphone era stato dimenticato a casa e allora neanche se piangevo in cinese o turco senza lo smartphone, simbolo della nostra sottomissione tecnologica non potevo fare nulla. Con lo smartphone si possono scaricare delle app, operazione banale in sè ma attenzione a volte sono dei cavalli di troia, con buona pace di Odisseo. Una volta installate e nel verificare il funzionamento con stupore ti accorgi che quello che ti serviva è a pagamento o meglio se non stai attento alla pubblicità che ti perviene rischi di cliccare su servizi che non interessano e per uscirne provi le sette fatiche di Ercole. Cerchi di mantenere una calma olimpica anche se il sistema va in off line, fuori linea, ti fa diventare matto. Ma la prova principe è affrontare la burocrazia informatica un vero burosauro che ti riempie di mail sia nella sua tradizionale veste amministrativa, sia nei nuovi panni di burocrazia informatica, uno dei più potenti mezzi di controllo mai concepiti. Il sistema cerca di farci ammattire, a suon di novità tecnologiche che si succedono a ritmi rapidissimi. Ogni novità viene presentata sui media come irrinunciabile e a volte indispensabile per navigare nel burrascoso mare dei byte aggiornando i driver. Purtroppo appartengo alla generazione dei baby boomer, quelli nati dal 1946 al 1964 che non siamo nanodigitali ma analogici e che storcono il naso quando arriva una nuova app, che accolgono con terrore i continui aggiornamenti e novità rispetto alla gestione di un pc o di uno smartphone. Siamo persone che vogliamo vivere senza essere inglobate in continuazione da questo virus implacabile che è la burocrazia informatica.

Favria, 22.09.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Se ogni giorno ci attacchiamo ai beni superflui anche la nostra vita diviene superflua. Felice mercoledì.

Stupirsi ogni giorno vuol dire apprezzare le meraviglie che la vita ci dona. Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti