Il buongustaio dell’antichità.

Se parliamo di un famoso buongustaio dell’antica Roma non possiamo che pensare a Marco Gavio Apicio, la principale fonte sulle usanze gastronomiche dell’antichità, in particolare della cucina romana. Egli non era solo un cuoco ma anche uno scrittore: è conosciuto come l’autore del De Re Coquinaria. Il nome di Apicio è da sempre legato alla gastronomia, a pietanze raffinate e ingredienti stravaganti, a banchetti opulenti e sontuosi. Però… esistono diversi Apici, poiché conosciamo tre differenti personaggi con questo nome. Un Apicio vissuto molti anni prima di Cristo, che inveisce contro la legge Fannia proposta da quel guastafeste di Rutilio Rufo per limitare l’eccessivo lusso nei banchetti. Poi un Marco Gavio, straordinariamente ricco, che vive sotto l’impero di Tiberio, tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., e viene soprannominato “Apicio” dal nome del famoso ghiottone del secolo precedente. gastronomo, cuoco e amante della bella vita, vissuto tra il 25 a.C. e il 37 d.C., era personaggio molto noto all’epoca, Si racconta che nutrisse le murene con la carne degli schiavi. Molto ricco, passò alla storia per le sue stravaganze culinarie: manicaretti a base di talloni di cammello, intingoli di creste tagliate a volatili vivi, triglie fatte morire nel garum della migliore qualità, oche ingrassate nei fichi secchi e ingozzate con mulsum, lingue di usignoli, di pavoni e di fenicotteri. Il mulsum in italiano mulso era del vino mescolato con il miele, i Romani antichi facevano largo uso, specialmente nella prima colazione. Tornando ad Apicio, Seneca racconta che si tolse la vita col veleno, quando si accorse che il suo patrimonio si era ridotto a “soli” dieci milioni di sesterzi! A Marco Gavio Apicio è attribuita la raccolta di ricette che costituisce il nucleo preponderante del De Re Coquinaria. In questa sua opera, un vero monumento gastronomico del mondo latino sono raccolte ricette prelibate e indubbiamente curiose ai nostri occhi. Dagli intingoli di creste tagliate a volatili vivi alle triglie fatte morire nel garum, onnipresente condimento a base di interiora di pesce, ai saporosi ghiri allevati in particolari giare di terracotta. Passiamo dai segreti dello chef, epimele, alle carni tritate, sarcoptes. Non mancano ricette sugli ortaggi, cepuros per arrivare ai legumi, ospreon. Non parliamo poi del mare, thalassa e del pescatore, alieus. Insomma una ricca raccolta di piatti prelibati, detti pandecter. Dai volatili, tropetes ai quadrupedi, tetrapus. Plinio il Vecchio narra che fu proprio Apicio a convincere Druso a non mangiare delle cymae, considerate dal gastronomo un cibo troppo umile. Allora le cime di rapa insieme al mosto cotto non potevano mancare sulla tavola dell’antica Roma. Il defruto, dal latino defrutum, era un condimento a base di mosto utilizzato dai cuochi come salsa nella preparazione di varie pietanze. Il mosto cotto era impiegato in numerose ricette a base di verdure, oltre che come dolcificante. Mi domando se non avete mai assaggiato la lingua di fenicottero? E i talloni di cammello? Ecco, il De Re Coquinaria, l’arte culinaria, di Apicio potrebbe darci qualche utile e insolito spunto. Sono stranezze culinarie, che ricordano molto da vicino i piatti offerti da Trimalcione, il protagonista del Satyricon di Petronio, nella sua celebre cena. Ma allora queste ricette non dovevano apparire così originali ai contemporanei di Apicio, visto che ne hanno tramandato la formulazione nel tempo, dando vita, edizione dopo edizione, a quella che attualmente disponiamo. De Re Coquinaria è un libro scritto da cuochi per cuochi e il latino utilizzato, povero dal punto di vista letterario, è tuttavia adatto al linguaggio semplice ed essenziale di coloro che cucinavano all’epoca, ai quali bastava un semplice promemoria per riproporre preparazioni e ricette, anche senza l’elencazione precisa di tutti gli ingredienti, delle quantità e dei procedimenti. Per essere esatti troviamo poi un Apicio vissuto sotto Traiano, specializzato nella conservazione delle ostriche. In conclusione il volume è una preziosa testimonianza su come i nostri progenitori cucinavano e, soprattutto, su che cosa cucinavano. Mi congedo con la domada già prima fatta, alzi la mano chi ha mai assaggiato la lingua di fenicottero? E i talloni di cammello? Mah de gustibus non est disputandum, sui gusti non si può discutere!

Favria, 6.06.2021 Giorgio Cortese

