Il bidone di otto secoli fa!

Poco tempo fa dei politici e opinioni opinionisti hanno dibattuto sulla proposta di emanare i cosiddetti mini botta, titoli di Stato di piccolo taglio che la miss azione pubblica potrebbe utilizzare per pagare i suoi fornitori. L’idea non è originale e gli è stata applicata otto secoli fa tra il 1238 e il 1139 per essere precisi del Comune di Milano che emette una grande quantità di titoli chiamate “carte di debito del Comune”. Con i quali l’amministrazione tacita momentaneamente i suoi creditori nel medio periodo, ma poi si rivela dannosa per l’economia urbana. Il contesto allora era drammatico per Milano impegnata in una dura guerra contro l’imperatore Federico II Di Svevia, che voleva abolire le autonomie comunali assoggettando Milano ed ai liberi comuni del Nord Italia. Nel novembre del 1237 l’esercito di Federico aveva inflitto alle forze milanesi una tremenda sconfitta nella località Cortenuova, Oggi provincia di Bergamo. La città di Milano fu salvata dall’arrivo precoce dell’inverno altrimenti sarebbe stata presa dei nemici, era dunque necessario trovare il denaro per costruire l’esercito e di equipaggiarlo. Le casse civiche, però non era in grado di sostenere lo sforzo ed allora il governo della Città decise di pagare i suoi fornitori non con una moneta coniata ma emanando una grande quantità di titoli, detti carte di debito comunali, che qualcuno ha scambiato per una forma precoce di carta monete ma in sostanza erano delle e cambiali, con il quale il Comune si dichiarava debitore di queste somme emesse verso privati cittadini. Non erano previsti delle scadenze ne interessi, ma potevano essere utilizzate per pagare le tasse. Il debito sarebbe stato dunque riassorbito nel tempo, mano a mano creditori versavano agli esattori delle imposte le carte debito al posto del contante. Al momento il sistema parve funzionare e permisero alle casse comunali di tamponare emergenza bellica. Nel 1239 l’esercito milanese il nuovo operativo e ben equipaggiato potè respingere con successo le truppe imperiali che si avvicinavano alla città. Ma poi sorse il problema economico perché il livello da tassazione diretta rimase piuttosto basso, e furono necessari decine di anni per riuscire a riassorbire la massa di questi titoli in circolazione. Addirittura in alcune testamenti alla fine del XIII secolo si fa menzione di questi titoli. I cittadini incominciarono a vendere questi titoli ad altri concittadini in cambio denaro contante ma deprezzando il loro valore. Gli acquirenti pagavano un prezzo inferiore al valore nominale , causando significative perdite ai detentori. Il Comune allora intervenne parificando per legge il suo valore ma la decisione fu male accolta dalla cittadinanza, peggiorando la situazione perché non davano più alcuna fiducia alle carte di debito che iniziarono a rifiutarle nelle transazioni commerciali , ed i titoli rimasero in circolazione fino al Trecento screditati dalla popolazione ed il loro impatto sull’economia della città fu negativo. L’esperimento non fu più ripetuto ed il Comune di ingegnò con altri mezzi per trovare i fondi per finanziare altre guerre in cui di volta in volta su trovava impegnato.

Favria, 21.08.2020 Giorgio Cortese

La vita quotidiana è una questione di equilibrio, devo essere gentile, ma senza lasciarmi sfruttare. Fidarmi dei miei simili ma cercando di non farmi ingannare. La parte più difficile è di accontentarmi ma senza mai smettere di migliorarmi.

