Il bastoncino di zucchero.

Il bastoncino di zucchero è stato a lungo un simbolo del Natale, con il suo gusto di menta. Perché i bastoncini di zucchero sono bianchi a strisce rosse? La tradizione vuole che fossero inventati da un dolciaio che aveva intenzione di creare un dolce che ricordasse Gesù alle persone. Ecco cosa rappresenta il bastoncino di zucchero: E’ fatto di caramello solido perché Gesù è la solida roccia su cui sono costruite le nostre vite come scritto nel Vangelo. Al caramello diede la forma di una “J” per Jesus, Gesù in inglese, mentre per altri è la forma di un bastone da pastore, perché Gesù è il nostro pastore. I colori sono stati scelti anche per rappresentare l’importanza di Gesù: il bianco per la purezza e l’assenza di peccato in Gesù, e la larga striscia rossa rappresenta il sangue di Cristo versato per i peccati del mondo. Le tre strisce rosse sottili rappresentano le strisce lasciate dalle frustate del soldato romano. Infine il sapore del bastoncino è di menta piperita che è simile all’issopo, pianta aromatica della famiglia della menta usato nel Vecchio Testamento per purificare e sacrificare. Gesù è il puro agnello di Dio venuto a sacrificarsi per i peccati del mondo.

Favria, 11.12.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. La migliore decorazione per questo Natale è il Vostro sorriso, non smettete mai. Tantissimi auguri di Buon Natale! Felice sabato.

FIDASAUGURI!

Grazie donatori del generoso gesto di solidarietà umana in questo anno Ti aspettiamo oggi sabato 11 dicembre presso sede FIDAS cortile interno Comune Favria dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per chi ha donato nel 2021 consegna panettone e calendario 2021. Ti comunico inoltre che verranno indette nello stesso pomeriggio elezioni per il nuovo Direttivo per gli anni 2022- 2025. Per info cell.333 171 48 27. Purtroppo causa pandemia Ti chiedo confermare tua presenza è orario di passaggio per evitare assembramenti.

Grazie Ti aspettiamo e auguri di buon Natale e Felice Anno Nuovo.

