Il bartitsu!

Tra l’Ottocento ed l’inizio del Novecento come difendersi da un malintenzionato nel confuso brulichio di una città e soprattutto, come farlo senza perdere l’aplomb, rischiare di sdrucire il colletto inamidato, o far perdere la piega ai baffi? Ovviamente imparando a usare il bartitsu, il bastone da passeggio, surrogato della spada, ormai finita al museo per essere rimpiazzata da un nuovo strumento virile, che non solo ne riproduceva la sagoma, ma a volte perfino l’antica funzione di arma di difesa. Il fedele compagno in legno del gentiluomo d’inizio secolo scandiva il passo di un’andatura elegante e controllata, completando lo slancio verticale impresso alla figura da soprabito e tuba, ma all’occorrenza da oggetto ornamentale sapeva trasformarsi in arma, capace di togliere il possessore da sgradevoli ostacoli. Erano anni in cui i centri urbani conoscevano la prima e disordinata esplosione demografica, le strade cittadine non erano meno pericolose che nei secoli addietro. Le vie erano battute notte e giorno dall’umanità più varia e al distinto signore a passeggio, di ritorno dal lavoro o diretto al circolo, poteva capitare di inciampare in ladri o rapinatori. Non avendo altre armi con le quali difendersi, non restava che sporcarsi le mani o far saettare il bastone, tanto più utile se l’energumeno di turno agitava un coltello. In quei burrascosi anni le volonterose forze di polizia dovevano prendere di nuovo le misure alla folla che occupava strade e piazze per tornare padrona del territorio urbano. Nell’attesa, i gentiluomini che potevano permetterselo andarono a lezione di autodifesa. Bisogna dire che la scherma con il bastone era nata in Italia tra Quattro e Cinquecento, inizialmente come esercizio preparatorio a spada e sciabola, quindi come disciplina a sé stante, esportata con successo in altri Paesi europei ed in Francia, il bastone diventò la canne ed ebbe un immediato successo. In Italia esisteva una tradizione di antichi maestri d’armi italiani, he in epoca rinascimentale pubblicarono preziosi trattati dell’arte del bastone. Il rinnovato fervore attorno al bastone e la sua capillare diffusione lo trasformarono presto in una singolare arma da difesa personale e bastò attingere a piene mani ai maestri del passato e coniugare quegli antichi insegnamenti alle esigenze moderne, rimodellando posture e mosse al contesto di un duello urbano, e infine fonderli con i princìpi delle discipline orientali, che proprio allora facevano la loro comparsa in Europa. L’arte di maneggiare la canne con destrezza a scopo difensivo divenne il tema preferito di numerosi e apprezzati trattati, per sopravvivere alle trappole della metropoli e la sua efficacia venne propagandata dai resoconti giornalistici, a volte illustrati da fotografie con gentiluomini con baffi a manubrio e sguardo ardente. Questa disciplina dalla metà dell’Ottocento conobbe una nuova e insperata primavera e migliaia di praticanti nelle palestre delle società ginniche. Tale rinascita culminò nelle Olimpiadi di Saint Louis del 1904, dove, per la prima e unica volta, venne ammessa come esercizio dimostrativo. Nel bartitsu, che prendeva il nome dall’inglese Edward William Barton-Wright, ingegnere e imprenditore giramondo con la passione per le arti marziali Barton-Wright che faceva confluire in questa disciplina di autodifesa lotta con il bastone, per la quale ci si rifaceva ai principi della scuola di canne francese. Il nome bartitsu, era ottenuto dalla fusione del jujitsu, combattimento orientale ai cui fondamenti si era ispirato, con le iniziali del suo cognome. Se maneggiato con maestria, il bastone da passeggio poteva diventare un’arma efficace per tenere alla larga i malintenzionati con un colpo secco al viso o alla mano che impugnava il coltello e l’aggressione era sventata. Per chi, invece, voleva andare sul sicuro, aggirando le norme che impedivano di circolare in città armati, già a partire dal Cinquecento gli armaioli s’ingegnarono per occultare nel cavo del legno una lama, che una volta sguainata trasformava l’innocuo strumento da passeggio in una minacciosa spada. Nel bastone animato trovava generalmente posto uno stocco, spada a sezione triangolare o quadrangolare, molto robusta e appuntita, che occupava l’intero fusto in legno. Altri modelli celavano soltanto uno stiletto. Più pacificamente, il vuoto creato nel bastone venne spesso utilizzato dai gentiluomini a passeggio come vano segreto dove occultare sigari o fiale contenenti liquori. Per promuovere la sua invenzione Barton-Wright, compariva nelle riviste dell’epoca in duello con aitanti quanto impeccabili rivali in cravatta e bombetta nelle fotografie che illustravano l’efficacia della nuova disciplina per l’autodifesa. Questa disciplina divenne coì popolare che a Milano nel 1913 tra gli allievi di una palestra dove si insegnava a combattere con le canne vi erano anche i Vigili urbani, che all’epoca facevano del bastone uno strumento di deterrenza per il mantenimento dell’ordine pubblico.

Favria, 14.10.2020 Giorgio Cortese

La nostra quotidiana condanna che dobbiamo scontare è l’indifferenza del bene pubblico di nostri molti simili.

