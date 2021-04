Il 25 aprile l’Anpi di Ivrea non parteciperà alle celebrazioni di Lace. C’è la maratona

Il Comitato di sezione (direttivo) dell’Anpi di Ivrea e basso canavese informa che, dopo le opportune valutazioni, in considerazione della situazione pandemica, il cui picco è previsto nei mesi di aprile e maggio, ha deciso di non partecipare alla celebrazione di Lace del 25 aprile 2021.

Qualora fosse possibile sarà presente con alcuni rappresentanti.

“Ciò – spiegano – anche perchè aldilà delle norme del Governo che si prevedono particolarmente stringenti, e alla necessaria, doverosa cautela cui non vogliamo né dobbiamo sottrarci per la salvaguardia di vite umane, resta il fatto che appellarci alla responsabilità dei singoli cittadini non è sufficiente, in special modo per raduni che storicamente vedono la partecipazione di molte persone, e nessun organizzatore può ragionevolmente garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza….”.

Analogamente avverrà per le celebrazioni nei vari Comuni, cui parteciperà, in accordo col Sindaco, un solo rappresentante dell’Anpi. In alternativa comunque il presidente Mario Beiletti preannuncia una riedizione della “Maratona per il 25 Aprile” che tanto successo ha riscosso lo scorso anno.

“Per trasformare – dice – le chiusure e le solitudini di questi giorni in una occasione di Memoria, idee, prospettive future.

