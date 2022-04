Trascorso un giorno dalla celebrazione di Lace, a mente fredda, non possiamo che ribadire l’entusiasmo per una magnifica giornata. Le due Sezioni Anpi Valle Elvo e Serra e Ivrea e Basso Canavese hanno organizzato una mattinata di grande festa, piena però di contenuti, tutti convergenti sul bisogno di pace e sul ripudio della guerra. Dopo due anni di lockdown una grande folla si è ripresa lo spazio dell’Area monumentale, riversandosi anche sui campi circostanti. Il cielo, che prometteva pioggia, si è invece schiarito concedendoci di svolgere al meglio la cerimonia.

Qui di seguito, assieme al Report fotografico che si avvale delle immagini di Rachele Chillemi, Annamaria Pastore e di quelle pubblicate sulla pagina fb di Rifondazione comunista (che ringraziamo), pubblichiamo anche gli interventi dell’Anpi di Ivrea e delle nostre due oratrici Gabriella Colosso e Cadigia Perini.

Ancora e sempre viva il 25 Aprile e viva i Partigiani!

L’intervento dell’Anpi di Ivrea e Basso Canavese

Grazie a tutte e tutti voi qui presenti. Voi manifestate nel modo migliore l’antifascismo.

Grazie ai Sindaci, che sono il primo gradino e baluardo della democrazia.

Festeggiamo oggi un 25 aprile di memoria della Liberazione e di impegno per la pace, una celebrazione e un giorno di festa in questa pur drammatica situazione esplosa nel cuore dell’Europa e uno stimolo verso tutti per il ritorno della politica come capacità di composizione dei conflitti.

Abbiamo fermamente condannato l’aggressione della Russia all’Ucraina, un atto di guerra che nega il principio dell’autodeterminazione dei popoli e che ha fatto precipitare il mondo sull’orlo di un conflitto globale.

Chiediamo l’immediata cessazione dello scontro militare e del crepitio delle armi, il cessate il fuoco e un vero tavolo di trattativa tra le parti. Chiediamo che l’Europa e i suoi Governi siano in prima linea per conseguire questi obbiettivi.

Avvertiamo l’urgenza di un rafforzamento dell’unità di tutte le forze di pace del nostro paese e del dialogo fra tutte le forze antifasciste per ricercare la via del negoziato. La diversità di opinioni su singoli punti non deve impedire questo dialogo e la ricerca dell’unità più ampia possibile.

Noi oggi, però, siamo qui anche e soprattutto per ricordare un giorno di festa di 77 anni fa.

Il 25 Aprile del 1945 finiva la guerra. Radio Londra trasmetteva il messaggio “Aldo dice 26 X 1”. Era la mobilitazione generale. Dai monti scendevano i Partigiani a liberare le città; gli operai armati si chiudevano nelle fabbriche per difenderle.

La popolazione si riversava nelle piazze esultando. Era finita la guerra.

Nelle aje, sulle strade si improvvisavano balli di gioia, suonavano le fisarmoniche, si respirava aria di libertà.

Noi siamo qui, oggi, prima di tutto, a rievocare quei giorni di festa, nella concordia, sia pur provvisoria, di ogni parte politica.

Concordia che durò il tempo di scrivere la Costituzione, fra le più belle del mondo, che della Resistenza fu figlia.

Concordia che continuiamo a ricercare anche oggi, nei difficili momenti che stiamo vivendo, perché solo da essa può uscire un mondo migliore.

Un mondo migliore che i nostri Padri partigiani avevano combattuto per realizzare.

Parole come Pace, Libertà, Democrazia, Solidarietà, Repubblica erano state il loro sogno. Per esse avevano combattuto ed erano morti.

Oggi noi dobbiamo riprendere quelle parole, quei valori, averli cari, non sciuparli.

Oggi i Partigiani ci hanno lasciato. Tocca a noi difenderle, renderle vive e attuali.

Pace, perché ce lo impone l’articolo 11, “L’Italia ripudia la guerra…”

Libertà, che significa anche libertà dal bisogno, perché ogni cittadino ha diritto al lavoro e ad essere “uguale di fronte alla legge”

Democrazia, senza la quale i Cittadini non avrebbero voce.

Solidarietà, di cui è impregnata tutta la Costituzione, che ci ricorda i nostri doveri verso chi ha meno, e fugge da guerre, carestie, fame.

Repubblica, infine, perché essa venne scelta con un referendum istituzionale il 2 giugno 1946.

Replichiamo allora, anche oggi, quel giorno di festa di tanti anni fa.

Viva la Resistenza, viva la Costituzione, viva i Partigiani, viva l’Italia

Intervento di Gabriella Colosso

membro del Direttivo Anpi di Ivrea e Basso Canavese

Festeggiare il 25 aprile significa celebrare il valore della resistenza italiana, la lotta partigiana e la conquista della libertà come ideale e come forma di governo democratico ma soprattutto la voglia di PACE e la guerra in Ucraina, attraverso le immagini terribili che ci arrivano, accende più che mai nel XXI secolo i riflettori sui valori indentitari della nostra Repubblica.

Il 25 aprile vede la luce l’Italia che ripudia la guerra e s’impegna attivamente per la pace, come ha detto il Presidente della Repubblica: “una data in cui il Popolo e la Forse Alleate liberarono la nostra Patria dal giogo imposto del nazifascismo. il 25 aprile ci ricorda un popolo in armi per affermare il proprio diritto alla pace, dopo la guerra voluta dal regime fascista”.

Un Italia che pone i suoi fondamenti nella dignità umana, nell’eguaglianza tra le persone, nella collaborazione tra i popoli, nella condanna al razzismo e alle discriminazioni.

Non era così nel ventennio fascista: no alla libertà di opinione, di pensiero, abolite le elezioni, banditi i giornali e i partiti di opposizione. Gli oppositori bastonati, incarcerati, costretti all’esilio, uccisi: si doveva soltanto credere.

Ma, soprattutto, si doveva combattere, non per difendersi ma per aggredire!

È delicato parlare di tutto questo nel momento storico che stiamo attraversando.

Il 25 Aprile ci chiama a questi temi, e inevitabilmente fa risuonare i dolorosi eventi che stanno accadendo in Ucraina, ma non solo: Afghanistan, Yemen, Mali e tanti altri luoghi di guerra e di resistenza.

Siamo qui perché abbiamo il Dovere della “Memoria”, senza memoria non può esserci futuro. Sapere da dove veniamo è fondamentale per comprendere dove possiamo e dove vogliamo andare. Perché la democrazia, al pari della libertà non è mai conquistata una volta per tutte, o come disse Mordo Nahum (il greco) a Primo Levi, durante il loro ritorno da Auschwitz: la guerra è sempre, la guerra è mai e quindi non si può dare pace ma solo tregua.

Fare memoria vuol dire anche riscoprirsi parte di una stessa comunità.

Quella comunità che tra il 1943 e il 1945 si ribellò presentandosi al mondo intero con una dignità e unità ritrovata, le forze partigiane antifasciste: Martin, Battisti, Ugo, Mak, Bandiera I, Dante, Luigi, Abbondanza, Giglio, Testarin, Basso, Sten, Frankenstein, Riccio e Piratai, loro per ricordarli tutti.

E le tante donne che contribuirono in maniera determinante alla manutenzione della vita di quell’intera comunità: “un’epopea civile di ragazzi scamiciati e povere donne scalze, che mentre i loro uomini combattevano in montagna contro tedeschi, combattevano in pianura contro la fame” così la definì Calamandrei in un discorso del ‘54.

70.000 donne parteciparono attivamente alla Resistenza e alla lotta partigiana, molte combatterono in montagna dimostrando abnegazione e coraggio, altre cospirarono, fiancheggiarono, fornirono supporto di ogni tipo ai ribelli nella più totale clandestinità, altre ancora tennero tenacemente in piedi famiglie divise, segnate da violenze e lutti.

Donne che cercavano semplicemente un’esistenza più dignitosa in un Paese libero dall’autoritarismo nazifascista.

Parlando di donne come non ricordare la partigiana Elia Poglio, l’ultima testimone diretta della battaglia e della strage di Donato Lace del 29 gennaio 1945 o la staffetta partigiana Liliana Barbaglia.

Le donne, nei periodi di guerra, sono state modelli di dignità, coraggio e resistenza, pronte a proteggere la Patria mentre i loro uomini erano impegnati al fronte. Lo hanno dimostrato nei momenti topici del Novecento: entrando nelle fabbriche vuote durante la Grande Guerra e partecipando alla resistenza contri i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale.

Lo dimostrano oggi, affollandosi nelle piazze delle più grandi capitali europee a manifestare per un cessate il fuoco, a condannare questa guerra, in primis le russe.

Lo dimostrano, ancor di più, i volti e storie di donne, nell’uno e nell’altro fronte, che combattono l’oltraggio definitivo della guerra a mani nude, solo con la forza dell’amore e della vita.

Nelle guerre di aggressione nelle tante che leggiamo, le donne sono le prime vittime, la guerra ha il corpo delle donne come terreno di combattimento …tante, troppe bambine, donne e ragazze vittime di stupri, uccise dopo essere state violentate.

Noi siamo convinte che dalle armi e dalla guerra nessuna donna, del mondo, può trarre alcun vantaggio; ne può derivare solo emarginazione, limitazione della libertà, annichilimento dei diritti, oltre alle distruzioni e alle sofferenze che in guerra toccano ogni essere umano.

Le nostre partigiane, le donne curde, le donne afghane, le donne ucraine simboli di forza e dignità, e allora ricordiamone alcune per ricordarle tutte: Yelena Osipova, 80 anni, sopravvissuta all’assedio di Leningrado da parte dei nazisti e arrestata dalla polizia russa mentre protestava per la pace in Ucraina a San Pietroburgo, Mena Mangal attivista x i diritti umani uccisa a soli 30 anni a Kabul e tante altre.

Donne coraggiose, brave combattetti ma escluse dalla rappresentanza, ieri come oggi.

Soltanto una trentina delle fautrici della Resistenza italiana al nazifascismo fu decorata con medaglia d’oro o d’argento al valore militare, come vennero escluse dalle sfilate partigiane nelle città liberate, così oggi stride, anche in modo assordante, constatare che al tavolo delle trattative tra Ucraina e la Russia tutte le sedie sono riservate a esponenti maschili.

Come stride sapere che tanti, ancora oggi, non sanno che fra i membri che hanno dato vita alla Carta costituzionale c’erano diverse donne e fra queste 21 fecero parte della Costituente.

I valori che orientarono le nostre Costituenti furono: il valore della persona, della pari dignità, della libertà, della giustizia sociale, della eguaglianza “di fatto” per garantire a tutti un livello di benessere economico, sociale e culturale.

Libertà deve essere prima di tutto libertà dalla paura, dal bisogno, dalla miseria.

La solidarietà come inderogabile dovere di ciascuna persona verso l’altro e inderogabile dovere della Repubblica e delle istituzioni per promuovere i diritti inviolabili della persona.

Le donne Costituenti ci hanno lasciato una delle Costituzioni più belle del mondo.

Hanno saputo interpretare il diventare cittadine delle donne italiane ed i loro progetti di una vita nuova.

Ci hanno lasciato una lezione vivente di bella politica: quella del bene comune, che costruisce alleanze, è coerente ai valori condivisi, costruisce un legame costante con la vita delle persone.

Per questo esse possono e devono essere riconosciute come le Madri autorevoli della nostra Repubblica.

E allora come donne, come partigiane, come compagne, non abbiamo altra possibilità che continuare a fare ciò che abbiamo fatto finora: moltiplicare i nostri sforzi e fare del nostro sdegno una passione di tante e come dice Dacia Maraini, noi donne, dobbiamo “contagiare gli uomini nella prassi della pace” per capovolgere gli schemi che conducono alla guerra.

Organizzarsi come donne è una delle forme più efficaci di resistenza e di impegno, è uno dei contributi migliori che le donne possano dare alla causa comune della pace, è l’antidoto certo alla cultura militarista, al pensiero unico, alla globalizzazione neoliberista che produce disuguaglianza, povertà e violenza.

Ma in questo 25 Aprile, a due mesi dall’attacco della Russia contro il popolo ucraino, vada la nostra più ferma condanna per questa aggressione, la nostra vicinanza e solidarietà al popolo ucraino aggredito militarmente, con milioni di profughi, migliaia di vittime che sta eroicamente difendendo il proprio Paese, la propria libertà, indipendenza e democrazia, Bruno Segre ieri da Torino, alla fiaccolata per il 25 Aprile, li ha chiamati “i partigiani, i partigiani sono in Ucraina”.

Come donne, partigiane gridiamo CESSATE IL FUOCO, non vogliamo più vedere altre “Polina” (la bimba con il ciuffo rosa che è stata falciata dalle bombe con i genitori e il fratellino), e auguriamo che dopo tanta distruzione, come per noi 77 anni fa, arrivi la PACE.

Concludo con le parole di Davide Sassoli, scritte un anno fa ma attualissime:

“La Resistenza italiana è stato un fatto di popolo, che ha visto protagonisti giovani e anziani, uomini e donne. Voglio pensare che grazie a loro, così come grazie ai Maquis francesi o alla Rosa Bianca in Germania che la Resistenza è diventata europea.

In loro nome l’Europa ha trovato la forza per diventare il luogo della pace e della solidarietà tra i popoli.

Mai come ora dobbiamo riaffermare i valori dell’antifascismo perché nell’antifascismo c’è il seme della tolleranza, della solidarietà, del progresso per tutti e non per pochi.

Oggi come ieri, ora e sempre Resistenza.”

Partigiane sempre, viva il 25 aprile!

Chi semina memoria, raccoglie futuro.

Intervento di Cadigia Perini, Segretaria del Circolo di Rifondazione Comunista di Ivrea

A 77 anni dall’eccidio dei partigiani che ricordiamo qui a Lace e dalla Liberazione dal nazifascismo, oggi seminare e coltivare la memoria è un compito imprescindibile, quanto mai vitale e sempre più complicato perché sono tante le forze avverse che quella storia di resistenza e quell’idea di società che guidava i nostri partigiani vorrebbero riscrivere e negare.

Il nostro 25 aprile oggi è infatti una giornata ben lontana dalla festosa sfilata dei partigiani del 1945.

La pandemia prima e la guerra in Ucraina, solo l’ultima di una lunga serie, pesano sul nostro umore e sulle nostre speranze.

Sono avvenimenti che ci impongono di ripensare al modello di società che abbiamo lasciato costruire. Un modello economico e sociale che privilegia il profitto di pochi a discapito del benessere dei tanti, un modello e sistema socio-economico ancora fortemente patriarcale, del forte che mangia il debole.

La memoria della resistenza partigiana alla dittatura e alle feroci leggi nazifasciste richiede quindi oggi da parte di tutte e tutti noi anche di un sincero esame di coscienza.

Possiamo dire di aver raccolto degnamente l’eredità ideale dei nostri partigiani e delle nostre partigiane e delle madri e dei padri costituenti?

Non si può rispondere a cuor leggero.

Il cuore oggi è pesante.

Una cosa possiamo affermarla però con certezza: la nostra Associazione, l’Anpi, è oggi ancora un solido presidio di democrazia e di resistenza per tutto il paese. Un punto fermo, un riferimento per tutte le antifasciste e gli antifascisti. Un bene comune da curare.

Per questo è insopportabile ascoltare le violente critiche contro l’Anpi a causa della sua strenua difesa della nostra Costituzione, del suo far sentire forte la sua voce ogni volta che la costituzione viene calpestata e deformata.

L’ultimo bieco attacco vuole colpire la difesa senza scappatoie dell’articolo 11 che nel suo primo paragrafo afferma senza incertezze che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Ma il mondo andrebbe al rovescio se gli eredi della memoria e dei valori partigiani non difendessero quell’articolo.

Dimenticando che esso è lì perché le madri e i padri costituenti la guerra l’avevano provata. E’ con quell’articolo volevano esprimere la volontà di non vedersi mai più costretti a ripetere le tragedie del passato. Volevano voltare pagina, e non dover più scrivere le pagine drammatiche di una guerra.

E dimenticando che le nostre partigiane e partigiani hanno lottato sì per la libertà, per la giustizia sociale, ma anche per la pace, perché le popolazioni non dovessero più vivere il disastro della guerra.

Ma l’intento delle donne e degli uomini che hanno lavorato unitariamente alla nostra costituzione non è solo tradito e la nostra democrazia non è minata solo dalle armi che costruiamo e mandiamo nei teatri di guerra, ma è in pericolo anche perché una drammatica crisi sociale ed economica limita la libertà delle cittadine e dei cittadini, perché lo sfruttamento del lavoro umilia uomini e donne, perché il consumo del pianeta e l’alterazione del clima oscura il futuro dei giovani.

Le nostre partigiane e i nostri partigiani, resistenti e ribelli, sognavano un’Italia e un’Europa luminose, libere, giuste, in pace. E per queste idee e per liberarsi dagli oppressori non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita.

Il paese che vediamo oggi non è degno di quei sacrifici: i gruppi palesemente nazi-fascisti sono liberi di agire nel paese, nessuno scioglimento è in vista. Si presentano alle elezioni democratiche. Lo sappiamo, il regime fascista è stato sconfitto con la resistenza, ma non lo è stato culturalmente e storicamente.

La giustizia sociale non è una priorità, al contrario viene erosa continuamente, come il diritto universale e gratuito alla salute. Il lavoro è precario per un’ampia parte di lavoratori, le donne per prime, gli investimenti per la sanità pubblica, la scuola pubblica, vengono dietro, molto indietro, a quelli per le armi.

I nostri partigiani e le nostre partigiane potessero essere qui con noi oggi non potrebbero credere che il paese che hanno contribuito a liberare dalla dittatura e dalla guerra stanzia oggi quasi 70 milioni di euro al giorno per il settore militare con la prospettiva di arrivare a 104 milioni con decisione quasi unanime e trasversale del parlamento.

Hanno lottato, hanno dato la vita, per la pace e la libertà. È questo il paese che sognavano? Questo il loro progetto di società?

No, non credo.

Noi non siamo stati attenti, quanto meno, se non consenzienti, non abbiamo usato le nostre menti e i nostri corpi per difendere la Costituzione nata dalla resistenza, semplicemente chiedendone l’applicazione ogni giorno e proteggendola dagli attacchi, ahinoi diversi già assestati, come la modifica del titolo v e il taglio drastico della rappresentanza parlamentare.

Non chiediamo ogni giorno il rispetto dell’articolo 3 che raccomanda alla repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini.

Né dell’articolo 4 che raccomanda di riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro e di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Né dell’articolo 9 che raccomanda invece alla Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione e anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. E raccomanda anche forme di tutela degli animali.

Né l’articolo 10 che pensa ai fratelli e le sorelle di altri paesi come parte dell’umanità e raccomanda che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, abbia diritto d’asilo nel territorio della repubblica.

Né quell’articolo 41 che arriva a dire che l’iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

Che splendido progetto di società avevano in mente le madri e i padri costituenti che trasversalmente e unitariamente hanno lavorato a lungo per dare al nostro paese gli strumenti per essere giusto e libero.

Avevano ben colto, loro, l’ideale di Repubblica anelato dalla lotta partigiana.

Ma non è mai troppo tardi, diceva il maestro Manzi … possiamo scuoterci, resistere e ribellarci insieme.

E Voglio chiudere con le parole di Norberto Bobbio:

«La resistenza è stato un gigantesco fenomeno di disobbedienza civile in nome di ideali superiori come libertà, eguaglianza, giustizia, fratellanza dei popoli. Richiamarsi alla resistenza oggi vuol dire richiamarsi al valore perenne di questi ideali, rispetto ai quali si giudica la vitalità, la nobiltà, la dignità di un popolo».

Ebbene siamo disobbedienti, per essere nobili e degni eredi delle nostre partigiane e partigiani!

W il 25 aprile, W la Resistenza, W l’Anpi

