Il 2021 di FIAT si è chiuso con l’affermazione di Fiat 500 Elettrica come auto elettrica più venduta in Italia con 10.753 unità vendute pari al 16% del mercato delle “full electric” e con la conferma di Fiat Panda e Fiat 500 al vertice delle immatricolazioni del Segmento A ed infine con Fiat Panda come regina delle vendite delle vetture ibride HEV.

Il 2022 parte con un ampliamento della gamma RED : Tipo e Panda entrano a far parte della Famiglia RED dando rinnovata forza al messaggio : “tutti possiamo contribuire al bene sociale” come sigillo della partnership tra FIAT e (RED), l’organizzazione da 15 anni attiva nella lotta alle pandemie a livello mondiale .

FIAT continua il suo percorso sostenibile rappresentando il valore della “dolce vita italiana” nel mondo ed è attiva nella necessaria lotta contro la pandemia al fine di contribuire a riprendere il cammino verso un futuro migliore.

Sono stati implementati, a bordo delle auto, dispositivi che aiutano a mantenere l’igiene a bordo: tutti i modelli (FIAT)RED hanno un filtro abitacolo dell’impianto di climatizzazione trattato con una sostanza biocida ad azione altamente efficace (>99,9% al momento del trattamento) contro i batteri, che impedisce la ri-aerosolizzazione all’interno dell’abitacolo. Il volante e i sedili hanno anch’essi ricevuto un trattamento con una sostanza biocida ad azione efficace (fino al 99,9% a seconda dei componenti) contro virus e batteri; inoltre è stato studiato un Welcome Kit che comprende un dispenser personalizzato e la cover chiavi dedicata.

Tra le innovazioni volte a mantenere il massimo livello di igienizzazione dell’auto evidenziamo il “Sanitizing Glove Box” presente a bordo della Nuova (500)RED : si tratta di un sistema che integra una lampada a raggi UV-C. che già dopo 1 secondo di irradiazione e ad una distanza di 2 cm, secondo quanto indicato dai test di laboratorio, svolge un’azione altamente efficace, superiore al 99%, contro virus e batteri sulla superficie esposta degli oggetti.

Tale lampada a raggi UV-C è collocata all’interno del vano portaoggetti del cruscotto e aiuta a sanificare la superficie del proprio smartphone, delle chiavi di casa e di altri piccoli oggetti di uso quotidiano in modo semplice: è sufficiente depositare i propri oggetti personali nel cassettino, chiuderlo e azionare il sistema tramite l’apposito pulsante posto sulla console centrale; quando il ciclo di irradiazione della durata di 3 minuti è completato si verrà informati da un indicatore blu esterno e un segnale acustico.

Fiat Tipo fa il suo ingresso nella famiglia RED : (Tipo)RED nasce sul nuovo body Cross Station Wagon ed è disponibile anche su Tipo hatchback; è immediatamente riconoscibile dal logo (RED) sui montanti e dal colore rosso denominato Rosso Passione con specchietti in tinta. (Tipo)RED è disponibile anche nelle tinte Grigio Colosseo, Bianco Gelato e Nero Cinema con specchietti rossi; inoltre i sedili sono realizzati con SEAQUAL® MARINE PLASTIC, tessuto ricavato dalla plastica recuperata dai fondali marini a testimonianza dell’impegno verso la sostenibilità ambientale di Fiat e riportano il monogramma FIAT e le impunture rosse.

La 500X MY22 è ora ancora di più 500, infatti su tutta la gamma 500X il frontale è rinnovato con l’adozione del nuovo logo “500” mentre al posteriore si trova il nuovo logo in lettering “FIAT” come possiamo trovare sulla Fiat 500 Elettrica.

La Regina delle vendite Fiat da oltre 40 anni, Fiat Panda entra nella Famiglia RED: la nuova (Panda)RED è dotata di motore eco-friendly Hybrid ed è sviluppata sull’allestimento City Cross (dotata quindi di Radio touchscreen da 7” con Apple CarPlayTM / Android AutoTM, Clima automatico, Scudi paracolpi in tinta carrozzeria, Barre longitudinali, Cerchi Style da 15”, Fendinebbia e Luci diurne a LED) ed è contraddistinta esternamente e internamente dalle stesse caratteristiche di (Tipo)RED (palette colori, badge e selleria).

Nel mese di gennaio la Gamma Fiat è disponibile da Autoingros con piccole rate a partire da 115 € al mese e inoltre è possibile avere anche una supervalutazione del proprio usato.

Il viaggio verso un mondo libero da pandemie e più attento all’ambiente di Fiat è iniziato, Autoingros vi aspetta negli showroom di Torino, Borgaro Torinese, Rosta, Pinerolo e Piacenza, dove i nostri consulenti potranno illustrarvi la formula migliore per poter avere un’auto nuova pagabile a rate incentivandovi nella scelta grazie anche ad una valutazione più conveniente del vostro usato.

Commenti