Ij di dla merla

Secondo la tradizione i giorni 29, 30 e 31 gennaio, sono i giorni più freddi dell’inverno, detti i giorni della merla o, in piemontese “ij di dla merla”. Secondo la tradizione se i giorni della merla saranno freddi, la primavera sarà bella, se saranno caldi, la primavera tarderà. Perché si chiamano così ci sono storie diverse e oggi ne racconto una leggermente diversa. In questa leggenda si parla di un cannone. In questa storia, narrata da Paolo o Pauli Sebastiano, nato il 4.11.1684 a Villa Basilica, in territorio lucchese, religioso in seno alla Congregazione dei Chierici regolari della Madre di Dio, insegnante di retorica nelle scuole della sua Congregazione, narra di un pesante cannone nero, per questo chiamato “la merla”, che alcuni soldati piemontesi dovevano spostare sull’altra riva del Po. Era gennaio, il fiume era in piena e la forte corrente impediva la costruzione di un ponte di barche che permettesse il trasbordo. Solo il gran freddo degli ultimi tre giorni di gennaio e l’impressionante gelata consentirono ai soldati di trascinare il pesante pezzo di artiglieria sul fiume ghiacciato fino all’altra sponda. Così, per ricordare l’impresa, divennero i giorni della merla. Lo stesso autore riportò anche un’altra ipotesi, secondo la quale un tempo una nobildonna di Caravaggio, dal cognome De Merli, doveva attraversare il fiume per incontrare il futuro marito e vi riuscì solo in quei giorni, quando le acque erano gelate. Sicuramente la credenza non ha un fondamento scientifico sicuramente ma esiste un fondo di verità storica. Nel calendario romano infatti il mese di gennaio durava solo 29 giorni. oggi Noi noi sappiamo che gennaio ha sempre 31 giorni mentre febbraio ne ha 28 o 29 nel caso dell’anno bisestile. In alcune zone in questi freddi giorni si accendevano falò vicino ai sagrati delle chiese e poi dopo canti contadini e laude per l’imminente primavera. Interessante è questo antico canto a Cremona sulle rive dell’Adda: “Trà la ruca ‘n més a l’éra/ Se gh’è nìgul se ‘nserena/ volilela volilà/ volì vola/ volì e volì e volela/…. Dove la credenza era che se non cantavano la Merla non facevano un buon raccolto di bozzoli, un rito propiziatorio del cantare “La Merla” si è persa nei paesi, nelle campagne già alla fine degli anni trenta, legato al ciclo di riti propiziatori d’inizio anno, il rito della Merla, costituisce una tappa fondamentale del calendario contadino, era necessario assicurarsi il buon andamento dell’annata agricola ed in particolare la riuscita dell’allevamento dei bachi da seta, un tempo primo prodotto dell’anno e prima fonte di guadagno per la famiglia contadina.

Favria, 30.01.2022

Buona giornata. Il valore di un’amicizia si manifesta nelle anime che hanno i colori dello stesso altruismo. Felice sabato

Viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 4 FEBBRAIO 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti