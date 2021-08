Ascolta l'Audio Dell'Articolo

I valori degli antichi greci sempre attuali

Stiamo vivendo tempi strani, e non solo per le ragioni che sappiamo. Di recente ho visto una fotografia su internet dove pensavo che fossero con quei elmi gli di antichi opliti spartani! Ma non erano opliti spartani, ma manifestanti di che portavano elmi in stile greco antico e scudi che imitavano quelli spartani e che protestavano a Sydney. Nel mondo di oggi, tra i gruppi di protesta di destra va di moda esprimere le idee politiche attraverso slogan laconici del militarismo dell’antica Sparta, combattereno all’ombra e vieni a prenderle pare che queste siano le famose frasi dette dai trecento spartiati alle Termopoli di dronte all’imponente esercito persiano dell’arrogante Serse. Il greco antico a volte risulta lontano e misterioso, e perfino estraneo, ma poi senza rendercene conto evochiamo tante parole che sono di origine greca passata in italiano dal latino, che al contrario, appare assai più collegato alle nostre vite, come un parente ineludibile. Tanto per iniziare è scritto nel nostro stesso alfabeto; e poi, anche quando non lo capiamo, ci sembra di capirlo, perché il suo lessico è genitore del nostro, e anche se forme e significati non corrispondono più a quelli attuali, resta un’illusione di continuità e di appartenenza. Oggi la nostra società è legata da un filo che ci collega al mondo grecoromano e permea ancora oggi la nostra vita culturale, nel bene e nel male. La storia del greco fin da Omero, è caratterizzata da un vero e proprio culto della parola, di cui sono testimonianza le più varie forme letterarie. Con la parola si cercano la verità e il senso delle cose, e la verità e il senso delle cose possono coincidere con l’esercizio stesso della parola. E tale ricerca procede con la coscienza che la verità sfugga o si travesta o non si lasci afferrare, e che la lingua umana sia sempre esposta al rischio di diffondere rappresentazioni fallaci e, dunque, debba sempre vigilare sui propri meccanismi per il bene comune. Il greco antico non è solo una lingua, ma pensiero, immaginazione e vita. Il greco si rivela nei personaggi umani e divini, politica, miti, luoghi, valori morali, concezioni estetiche, emozioni, sentimenti. E poi si porta tutta l’ambiguità delle cose antiche, i cui messaggi si offrono e si sottraggono a un tempo pur con le difficoltà dell’espressione, la ricercatezza del dire, la straripante abbondanza lessicale, che le nostre moderne traduzioni non renderanno mai perfettamente. Quando parliamo del greco antico parliamo con l’immagine del pensiero dei nostri inizi. L’anima del greco è comparativa, guarda all’altro, comincia con i troiani, per arrivare a definire attraverso antitesi, simmetrie, parallelismi, comparazioni gli Achei. Ricerca e rappresenta il dibattito, la lite, la gara – giudiziaria, sportiva, militare, oratoria, ma anche sull’amicizia e lo scambio generoso. A questa tendenza al confronto contribuiscono indubbiamente le condizioni geo-politiche della nazione. I greci si considerano un solo popolo, ma si sentono e sono divisi. Quando parliamo di loro, non intendiamo uno Stato unitario, ma evochiamo un insieme di città, varie centinaia, che si governano ciascuna in modo indipendente dove troviamo monarchie, oligarchie, tirannie, democrazie, e queste tentano continuamente di venire a patti le une con le altre attraverso la diplomazia e attraverso la guerra, amministrando alleanze, tregue, influenze reciproche, anche di fronte alla costante minaccia di ingerenze straniere, come quella persiana, prima, e quella macedone, poi. I greci hanno saputo trasformare la divisione in occasioni critiche, che sono certamente il loro lascito più vitale e più positivo. Impariamo da loro: a parlare confrontando, a riconoscere le differenze e le somiglianze, lo specifico e il generale, e a riportare le sfumature nell’incolore della comunicazione mediatica e il senso di un altrove nel deserto della cosiddetta globalizzazione. Abbiamo bisogno di ridare ai nostri linguaggi visione e consapevolezza; di ridare peso civile o, per dirla con un vocabolo d’origine greca, politico a quello che pensiamo e diciamo. I discorsi, anche i più privati, si svuotano e perdono significato quando smettono di misurarsi con un’idea di mondo. Oggi pensiamo che il fatto che nell’Antica Grecia gli ateniesi avessero ideato per primi una forma di democrazia spieghi in parte la superiorità culturale che permise loro di costruire il Partenone e molto altro. È vero che Atene era probabilmente la società antica in cui i cittadini erano maggiormente tenuti in considerazione, ma va anche detto che lo standard del coinvolgimento sociale non era molto alto ai loro tempi. Ad Atene il diritto di partecipare alla politica era strettamente limitato agli uomini. Inoltre gli ateniesi usavano gli schiavi, e al culmine del loro potere erano un popolo imperialista. Usavano le loro galee da guerra per dominare altre comunità, greche e non greche. I popoli dominati dovevano pagare un tributo annuale, una sorta di tassa di protezione. Come mostrano le loro iscrizioni, gli ateniesi si sentirono liberi di usare questo tributo per finanziare il Partenone. In questo senso, i marmi sono il frutto di un imperialismo e colonialismo antico, oltre che moderno. I valori umani degli antichi Greci possono a volte sembrarci opachi. Ma i Greci sono ancora importanti per una gran varietà di persone: nel bene e nel male, ci giova pensare con loro. La loro civiltà gode ancora nel mondo di oggi di tale prestigio che la gente la usa per convalidare opinioni e credenze; e in un mondo richiuso su sé stesso dalla tragedia del Covid, non è di poca importanza che forniscano anche puro e semplice intrattenimento.

