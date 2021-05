Ascolta l'Audio Dell'Articolo

I tre amici!

Questa mattina sul balcone sono arrivati i tre amici, una volta si destavano tra di loro. Ganzo spavaldo con sua presenza spaventava Beccogiallo e Gorgera che fuggivano e non potevano angorgionesse, rimpinzarsi di cibo in piemontese. Forse non avete capito parlo di una gazza, di un merlo e un pettirosso. Fino a poco tempo fa i tre si destevano poi le circostanze li hanno fatti avvicinare, prima con diffidenza e poi con amicale complicità. La circostanza che ha fatto nascere questa insolita amicizia avvenne alcuni giorni prima quando nei vicini campi la gazza Ganzo cercò di portare via del cibo al merlo Beccogiallo ma, nel frattempo arrivò il gatto Toki che già pregustava due ottini bocconcini. Sembravano spacciati i due uccelli, che si erano trovati davanti, con le ali al muro di un vecchio muro diroccato e vedendo Toki si erano rintanati in un grosso buco che non gli permetteva di volare via. Toki se la stava prendendo calma i due bocconcini non potevano sfuggirgli. Ma, ecco…arrivare il coraggioso pettirosso chiamato Gorgera, che in piemontese è il nome della veste che una volta copriva il collo femminile, ed era molte voltre di colore rosso. Come dicevo il prode Gorgera si lancia su Toki che con l’imprevisto arrivo del pettirosso si distrae e perde l’occassione di mangiare di due uccellini. Da allora Ganzo, Beccogiallo e Gorgera sono diventati amici inseparabili e vengono a mangiare le bricciole di pane sul balcone. Amicizia, una splendida parola, una scelta, una promessa, un fatto, una parola importante che a volte rischia di perdere di valore. Ecco il grande valore dell’amicizia: essere diversi è nello stesso tempo uguali, rimanere nel tempo nonostante tutto amici nutrendosi della della felicità di stare insieme. Dimenticavo Toki perso il lauto pranzo se ne ritornò a casa a farsi coccolare dai suoi padroni, sognando di mangiare i tre uccellini e si sa quando la speranza è affamata, alimenta ogni cosa!

Favria, 14.05.2021 Giorgio Cortese

Se ami la vita, non perdere tempo, perché il tempo è ciò di cui è composta la vita.

