Oggi Vi voglio parlare di una gloriosa società, i tigrotti della Pro Patria di Busto Arsizio. Prima di iniziare è curioso il toponimo doppio di questa città. Per quanto riguarda Busto, si ipotizza che il nome sia di origine latina e significhi bruciato, da ambustum, passando attraverso una divisione popolare delle sillabe in ‘am-bustum’ invece di quella corretta amb-ustum, con riferimento ad un terreno piuttosto secco o ad un incendio che avrebbe colpito anticamente l’abitato. Arsizio, toponimo che viene aggiunto solo verso il XIII secolo, potrebbe essere una duplicazione del precedente, richiama infatti l’aggettivo arso, dando quindi il significato di città bruciata due volte o simili; oppure potrebbe derivare dal latino ars, alludendo all’operosità degli abitanti. Altra ipotesi è che derivi da arsi, in greco sollevare. Curiosamente, questa parte del nome è presente anche all’interno del nome di un comune ticinese, Brusino Arsizio. Anticamente, accanto a Busto Arsizio, era comune l’indicazione della città come Busto Grande, rimasta nel dialetto: il nome dialettale della città è infatti Büsti Gràndi, al fine di distinguerla dalla più piccola Busto Garolfo nonché da Buscate, anticamente Busto Cava. La Pro Patria di Busto Arsizio nasce solo nel 1919, gli albori del calcio bustocco risalgono al lontano 1881, data della fondazione della “Ginnastica Pro Patria et Libertate”, una delle più anziane e gloriose società sportive italiane, dalla quale la Pro eredita la celebre casacca biancoblù. Ma il primo club calcistico locale affonda le radici nei primi anni del Novecento, con l’Aurora che nella stagione 1906-’07 disputa le prime partite ufficiali. Nei dieci anni e più che la separarono dalla nascita della Pro Patria, videro la luce altre squadre locali, che però ebbero un’esistenza piuttosto breve. Come detto nel 1919 le realtà cittadine si fondono dando vita alla Pro Patria che solo otto anni più tardi, per la precisione il 23 settembre 1927, esordì nella massima serie. E a quella stagione si fa risalire il nomignolo che da allora ha caratterizzato e sostanzia il simbolo assurto da squadra e tifoseria: il giornalista della Gazzetta dello Sport Bruno Roghi in effetti coniò ai giocatori della Pro Patria l’appellativo di ‘tigrotti, in virtù dello spirito, del carattere e della voglia di combattere degli stessi, e la vita è piena di sfide da affrontare. Trovare il coraggio per farlo è la cosa che fa la differenza.

