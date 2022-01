I Comuni di San Mauro e Settimo spingono ormai, da tempo, per l’arrivo della linea 2 della Metropolitana al Pescarito. E, almeno sulla carta, il deposito della linea 2 e un grande parcheggio di interscambio dovrebbero trovare “casa” proprio al Pescarito (una vecchia aria industriale), sul suolo del Comune di San Mauro, a due passi dall’Ospedale civico di Settimo di via Santa Cristina.

Sulla carta… Perché, in realtà per quanto riguarda il tratto sanmaurese della metro siamo solo alla progettazione preliminare. Infra.To, società in house del Comune, è pronta a consegnare alla Città il [...]