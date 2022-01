I sindaci di Cavagnolo, Crescentino, Brozolo, Brusasco, Monteu, Lauriano, Casalborgone, San Sebastiano, Castagneto e Verrua Savoia hanno scritto una lettera al direttore generale dell’Asl To4 per chiedere la riapertura urgente dell’hotspot tamponi di Cavagnolo.

“La richiesta è motivata dal fatto che gli stessi medici di base ci riferiscono della difficoltà a prenotare i test anche per i soggetti che presentano sintomi – spiega il sindaco Andrea Gavazza – quando c’è disponibilità gli utenti vengono inviati in punti hotspot molto distanti oppure viene loro consigliato di rivolgersi alle farmacie, con tutte le criticità del caso, oltre [...]



