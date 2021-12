I simboli del S. Natale

Spesso compriamo gli addobbi di Natale come le palline colorate da appendere all’albero, le campanelle o le ghirlande di agrifoglio, senza conoscerne la storia o le leggende che circondano questi simboli delle Feste. Vorrei iniziare dal presepe, tradizione cattolica per eccellenza, nata in Italia. Quello che conosciamo oggi è frutto dell’ingegno di San Francesco che nel 1223 di ritorno dalla Terra Santa, poco dopo l’approvazione della Regola dei frati Minori, si recò all’eremo di Greccio e volendo celebrare il Natale in quel luogo, che gli appariva molto simile a Betlemme, pose un altare sopra una mangiatoia, presepe significa proprio mangiatoia, fece portare della paglia, un asino ed un bue, di seguito celebrò l’eucarestia. Poi, il grande successo dell’iniziativa, portò a un’evoluzione naturale del presepe, con molte figure che rievocano gli scritti del Vangelo. Ma questa tradizione esisteva già nel quarto secolo, si sono trovate nelle catacombe di Roma immagini della natività. Il primo presepe con le classiche statuine si deve ad Arnolfo di Cambio, scultore di otto statuine lignee che rappresentavano la natività e i Magi. Questo presepio, venne esposto per la prima volta nel 1283, è tutt’oggi conservato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Altri simboli cristiani del Natale sono certamente le campanelle e l’agrifoglio. Le campane ad esempio, sono un segnale, per molti secoli utilizzato per richiamare i fedeli in Chiesa, ma anche nelle campagne, sulle bestie, servivano come indicatore acustico della presenza. In questa duplice veste le campane, più comunemente le campanelle nell’iconografia attuale, ci avvicinano al Natale. Esiste al riguardo una leggenda molto commovente di diversi pastori che nella notte Santa affollarono a Betlemme mentre viaggiavano per incontrare il Salvatore. Nel loro camminare con i loro greggi ed armenti incontrarono sul ciglio della strada maestra un bimbo cieco che sedeva sul lato della strada. Questo bimbo sentendo l’annuncio degli angeli, pregò i passanti di condurlo da Gesù Bambino. Ma nessuno aveva tempo per lui. E quanto la folla fu passata e le strade tornarono silenziose, il bimbo udì in lontananza il lieve rintocco di una campana da bestiame. Pensò che forse quella mucca si trovava proprio nella stalla dove è nato Gesù bambino e allora segui il suono della campana fino alla stalla dove era nato il Redentore, grazie al suo scampanellare. L’agrifoglio utilizzato per celebrare il Natale nacque in Irlanda. Al di là della bellezza della pianta, vi sono alcuni simbolismi che legano l’agrifoglio al Natale cristiano. La forma delle foglie della pianta rammenta la corona di spine di Gesù Cristo e i frutti rossi il suo sangue, mentre i boccioli bianchi la purezza della Madonna. Al riguardo ho ntraovato questa leggenda natalizia che ha come co-protagonista proprio l’agrifoglio. Si narra si un piccolo orfanello che viveva presso alcuni pastori quando gli angeli apparvero annunciando la lieta novella della nascita di Cristo. Sulla via di Betlemme, il bimbo intrecciò una corona di rami d’alloro per il neonato Re. Ma quando la pose davanti a Gesù, la corona gli sembrò così indegna che il pastorello si vergognò del suo dono e cominciò a piangere. Allora Gesù Bambino toccò la corona, fece in modo che le sue foglie brillassero di un verde intenso e cambiò le lacrime dell’orfanello in bacche rosse. Infine l’albero di Natale. L’abete come simbolo del Natale compare secondo molte leggende anche nell’Eden, ed è il simbolo della vita. Nella tradizione alcuni vedono l’albero di Natale come la manifestazione divina del Cosmo, dove le luci rappresentano Cristo che illumina l’umanità e i doni e le decorazioni simboleggiano la sua generosità verso gli uomini. Pensate che la prima apparizione dell’albero di Natale avvenne a Tallin, in Estonia nel 1441. Attorno a quest’albero giovani scapoli, uomini e donne, ballavano insieme alla ricerca dell’anima gemella. Poi, troviamo l’albero di Natale, più simile a quello che conosciamo oggi, in Germania nel 1500. Una cronaca di Brema del 1570 racconta di un albero che veniva decorato con mele, noci, datteri e fiori di carta. E poi una cronaca di Strasburgo annota nel 1605 che per Natale i cittadini si portano in casa degli abeti, li mettono nelle stanze, li ornano con rose di carta di vari colori, mele, zucchero, oggetti di similoro. Ed infine il simbolo più recente di Natale il bastoncino di zucchero, Candy Cane, famoso soprattutto nella tradizione anglosassone. Molti oggi lo considerano un’invenzione americana, in realtà viene dalla Germania. Si narra che il Maestro del Coro della Cattedrale di Colonia volesse trovare qualcosa per tranquillizzare dei chiassosi bambini durante la rappresentazione della natività. Si doveva trattare di qualcosa di buono ma anche di simbolico e un dolciario della città creò questo dolcetto che non è un bastoncino. La forma, infatti, è quella della J di Jesus ma ogni elemento serve a ricordare elementi della tradizione cristiana. I colori sono stati scelti per rappresentare l’importanza di Gesù: il bianco per la purezza e l’assenza di peccato in Gesù, e la larga striscia rossa rappresenta il sangue di Cristo versato per i peccati del mondo. Il sapore del bastoncino è di menta piperita che è simile all’issopo, pianta aromatica della famiglia della menta usato nel Vecchio Testamento per purificare e sacrificare e Gesù è il puro agnello di Dio venuto a sacrificarsi per i peccati del mondo.

