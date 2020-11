“I sentieri della Collina di Torino” è un gruppo pubblico di facebook che conta 1400 membri in continua crescita. Parla di sentieri e camminate a due passi da casa, lungo i sentieri della collina. Le amministratrici del gruppo sono Isabella Massoni e Laura Fresco.

Isabella cosa ti ha spinto a creare questo gruppo facebook e a che tipo di “camminatore” si rivolge?

Mi sono appassionata alla nostra collina quasi per caso e ho sentito l’esigenza di aprire un gruppo per poter condividere e conoscere più sentieri possibili. Ho chiesto supporto e collaborazione a Laura che è la fondatrice del Gruppo “La rete delle donne in cammino in Piemonte”, anche lei interessata a scoprire questi luoghi.

Il gruppo si rivolge a chiunque ami la natura, che siano camminatori, ciclisti e runner. Vi sono nella collina una fitta rete di sentieri più o meno impegnativi per ogni tipo di camminatore.

Come funziona, ci si iscrive e poi cosa succede?

Si condividono foto e descrizioni dei sentieri, eventuali interruzioni o criticità degli stessi, foto e itinerari dei Cammini collegati alla collina, come per esempio Il Cammino di Don Bosco e il Superga-Crea. Si creano proposte di escursioni di gruppo spontanee e, a breve, daremo la possibilità a guide ambientali e associazioni di pubblicizzare escursioni in collina.

Stiamo esplorando tutti gli aspetti della nostra collina, a partire da quelli geologici ma non solo, per dare il giusto risalto a questi percorsi così vicini alla città e ancora poco valorizzati

Vengono accettate proposte di sentieri e resoconti di passeggiate delle zone confinanti Torino?

Vengono accettate le proposte inerenti alla collina o di Cammini che iniziano da essa.

Come si fa ad entrare nel gruppo facebook?

Si richiede l’iscrizione che verrà approvata da noi amministratrici.

Isabella , grazie e complimenti, l’idea che avete avuto dimostra che per vivere la natura e godere di magnifici panorami non è sempre necessario fare centinaia di chilometri.

Andiamo tutti su facebook e iscriviamoci al gruppo “I sentieri della collina di Torino”, non costa nulla e ci offre l’opportunità di imparare nuovi percorsi a due passi da casa.

giannifina

Commenti