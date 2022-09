Patrono dei giornalisti e degli scrittori cattolici, morì quattrocento anni or sono, il 28 dicembre 1622, a Lione. Per l’anniversario del suo decesso sono in programma numerose iniziative, fra cui una bella mostra presso il Museo Casa Don Bosco di Valdocco, a Torino (rimarra aperta sino al prossimo 15 gennaio). Perché Francesco di Sales, il famoso vescovo di origine savoiarda, nato a Thorens nel 1567, la cui festa liturgica si celebra il 24 gennaio, è uno dei santi più popolari in Piemonte, come attestano le centinaia di suoi ritratti in chiese, cappelli, piloni [...]





