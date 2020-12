I primi 5 in Italia. Claudia e gli altri …: i prescelti per il vaccino anti-covid

Il più emozionato è Omar, operatore sociosanitario e unico uomo in mezzo a quattro donne che nulla fanno per nascondere l’orgoglio di esser le prescelte, le prime d’Italia a ricevere il vaccino anti Covid. Ha gli occhi velati di lacrime e deve fermarsi più volte quando parla per ricacciare indietro il nodo che ha in gola: “il mio pensiero va a chi non è riuscito ad arrivare a questo giorno. E’ stato l’anno più brutto da quando faccio questo lavoro. Il vaccino lo dedico a quelli che purtroppo non ci sono più”. Omar Altobelli, con Claudia Alivernini, Maria Rosaria Capobianchi, Alessandra D’Abramo e Alessandra Vergoni si aggirano nel cortile dell’ospedale Spallanzani di Roma consapevoli di essere entrati a far parte per sempre della storia di questa maledetta pandemia, dopo aver ricevuto in diretta tv le prime dosi di vaccino. Ma sono anche tra coloro che con il Covid convivono fin dall’inizio e proprio per questo sono stati scelti. Capobianchi è la biologa alla guida del team tutto al femminile dello Spallanzani che a febbraio ha isolato il virus e per questo nominata Cavaliere al merito della Repubblica e Alivernini è un’infermiera del reparto malattie infettive che fa parte delle Uscar, le unità che assistono a casa gli anziani malati. Anche Altobelli in questi mesi d’emergenza è stato nelle case dei malati.

LIbero Mazzaroppi, il sindaco del suo paese, Aquino, in provincia di Frosinone, così l’ha salutato oggi su Facebook: “La buona domenica ce l’ha data lui con un atto di responsabilità e di amore che rimarrà indelebile nella storia. Sei un grande”.

E poi ci sono le due Alessandra, entrambe in prima linea e con la stessa specializzazione: medico infettivologo. Il volto più cercato da fotografi e telecamere è quello di Claudia Alivernini, infermiera 29enne, i capelli lunghi sciolti sulle spalle e gli occhi che sorridono. Nei giorni scorsi aveva parlato del vaccino come un “atto d’amore”. E oggi lo ha ribadito. “L’ho fatto con profondo orgoglio, un gesto piccolo ma fondamentale per tutti noi e dunque lo dico con il cuore, vacciniamoci. Per noi, per i nostri cari e per la collettività.Sono qui come cittadina e soprattutto come infermiera, a rappresentare tutti coloro che hanno scelto di credere nella scienza”.

Claudia racconta di come i suoi occhi abbiano visto “quanto sia difficile combattere questo virus”, di quanto dolore ha provocato “assistere alle sconfitte”. Ed è per questo che la scienza è “l’unico mezzo, assieme al senso civico di ognuno di noi, che ci permetterà di vincere questa battaglia”. Questa storia del senso civico, del doversi vaccinare anche e soprattutto per rispetto degli altri, di chi non c’è più, è un punto su cui insistono tutti e cinque i prescelti.

“La scienza oggi viaggia su binari molto più veloci e sicuri – sorride Alessandra D’Abramo – Il vaccino è stato approvato da organi competenti negli Usa, in Europa e in Italia e dunque non vedo perché non vaccinarsi. E’ un atto civile e un atto dovuto”. “E’ sicuro ed efficace – aggiunge Vergoni, l’altra Alessandra – e, soprattutto, è l’unico strumento che abbiamo per venire fuori da questo incubo”. I cronisti le chiedono se era preoccupata. “Un po’ – risponde lei – ma per voi, non certo per il vaccino”. Maria Rosaria Capobianchi è quasi sommersa dai microfoni. E a tutti ripete le stesse parole. “E’ un grande successo della scienza ed è importante che arrivi prima della fine di quest’anno, che ci ha portato dispiaceri e tanta sofferenza. Il vaccino è l’unica arma al momento capace di indurre una resistenza nell’individuo e ne arriveranno altri: significa che avremo più armi al nostro arco”. Omar ascolta e annuisce, con le braccia tatuate incrociate sul petto. “Quando mi hanno detto se volevo fare il vaccino non ci ho pensato un attimo: l’ho fatto per la mia famiglia, per me stesso e per i miei pazienti. A chi mi dice che ho fatto da cavia rispondo che sono contentissimo di aver fatto da cavia”. Poi si ferma un attimo. A che pensi, Omar? “Spero di esser stato un esempio per tutti e di essere solo il primo di una lunga serie, ho visto tanta sofferenza e dolore”.

