I mammiferi in genere si comportano in una maniera e gli uccelli hanno un modo di agire molto più semplice di quanto si pensi. Nuovi studi dimostrano che la nostra tradizionale idea di come gli uccelli comunicano, nutrono i piccoli, si corteggiano, in altre parole, di come vivono sia molto limitata. L’intelligenza alla base di queste attività e la presenza di comportamenti che una volta consideravamo unicamente nostri come mammiferi evoluti come l’inganno, la manipolazione, il rapimento, persino l’infanticidio, ma anche l’ingegnosa comunicazione tra specie diverse, la ricerca di cooperazione, l’altruismo e il gioco, sono tutti aspetti che gli studiosi stanno scoprendo e che stanno cambiando completamente la nostra percezione di quello che è veramente il mondo degli uccelli. I pennuti si sa grazie alla loro capacità di volare si sono potuti diffondere ovunque nel mondo, colonizzando quasi tutta la terra e anche i mari. Gli uccelli sono caratterizzati dal fatto di avere il corpo solo sostenuto dagli arti inferiori, mentre quelli anteriori si sono trasformate in ali, atte per quasi tutte le specie al volo, sono esclusi i pinguini e gli struzzi. Il loro corpo è ricoperto di piume che serve a trattenere il calore e penne che servono per mantenerli in volo. Gli uccelli a differenza dei mammiferi sono ovipari e alcune specie sono monogame. Quello che è interessante sono i processi coscienti del cervello. Misurando i segnali cerebrali, un gruppo di specialisti in Germania ha dimostrato per la prima volta che dei passeriformi possiedono esperienze soggettive, che ha permesso agli studiosi di vedere che alcuni corvidi studiati sono in grado di percepire consapevolmente gli input sensoriali. Fino ad ora questo tipo di coscienza era stato osservato solo negli esseri umani e in altri primati, che hanno strutture cerebrali completamente diverse da quelle degli uccelli. La capacità di percepire le cose in modo cosciente negli uomini e nei primati è localizzata nella corteccia celebrale e per molto tempo la neuroscienza si è interrogata se gli animali con un cervello strutturato in modo completamente diverso, ovvero senza corteccia cerebrale, possano avere anch’essi una percezione cosciente. Per scoprire la presenza di processi coscienti nel cervello degli uccelli, gli scienziati di Tubinga, in Germania, hanno addestrato due corvi che dovevano segnalare se avevano visto uno stimolo su uno schermo muovendo la testa. La maggior parte degli stimoli erano percettivamente inequivocabili e i corvi segnalavano in modo coerente la presenza o l’assenza di questi stimoli. Ripetendo l’esperimento con stimoli deboli, alla soglia della percezione, i corvi a volte indicavano di averlo visto, mentre in altri casi non reagivano allo stimolo con una percezione soggettiva. Mentre i corvi rispondevano agli stimoli visivi, i ricercatori registravano simultaneamente l’attività delle singole cellule nervose nel cervello rilevando che le cellule nervose erano influenzate dall’esperienza soggettiva, o più precisamente, producono esperienze soggettive. Questo significa che, in termini di storia evolutiva, le origini della coscienza potrebbero essere molto più antiche e diffuse nel regno animale di quanto si non pensasse in precedenza e che la sua attività non è vincolata alla presenza della corteccia cerebrale. Interessante è leggere il libro di Jennifer Ackerman: “La vita segreta degli uccelli. Come amano, lavorano, giocano e pensano”. Edito La nave di Teseo nel 2021. Parlando di pennuti mi viene in mente il passero, uccello molto comune che la presenza degli esseri umani ha modificato anche le sue abitudini, essendo una specie che si adatta facilmente ad ogni ambiente, ha modificato le proprie abitudini in funzione di quelle umane. Nonostante tenda ad evitare le zone eccessivamente chiuse, come per esempio i boschi troppo fitti, il passero è stato in grado di colonizzare i più svariati ambienti anche a stretto contatto con noi umani al quale, se è alla ricerca di cibo, non disdegna di avvicinarsi. Una volta costruito il proprio nido, che raramente si trova tra i rami degli alberi, questo passeriforme è restio ad abbandonarlo proprio per la sua caratteristica di uccello stanziale. In alcuni casi però, possono avvenire degli spostamenti più o meno rilevanti come, per esempio, lo spostamento dei giovani dal nido di nascita, da cui si allontanano, solitamente, solo di qualche chilometro; oppure, altro caso in cui possa verificarsi uno spostamento circoscritto, è quello in cui il passero decida di andarsene alla ricerca di luoghi più ricchi di cibo, seguendo quindi l’andamento dell’agricoltura e dei campi. Più rari sono i casi in cui, i piccoli stormi che abitano le regioni più settentrionali decidono di migrare alla ricerca di luoghi più caldi ed ospitali. Animale gregario, il passero tende a vivere in stormi di circa dieci esemplari, salvo alcune eccezioni in cui lo stormo raggiunge un numero considerevole di esemplari e la disgregazione dello stormo può avvenire, in modo più o meno accentuato, a seconda delle condizioni di vita come le condizioni ambientali o di quelle alimentari. Nel periodo riproduttivo, il maschio prepara diversi nidi e la femmina, attirata in uno dei nidi, vi deporrà dalle 4 alle 8 uova. La coppia rimarrà insieme per tutto il periodo riproduttivo anche se, in alcuni casi può verificarsi la poligamia e, più precisamente, sia la poliginia, un maschio con più femmine, sia la poliandria, una femmina con più maschi. I piccoli rimarranno assieme ai genitori fino al momento in cui non saranno in grado di provvedere autonomamente a sé stessi; da quel momento i giovani formeranno dei piccoli gruppi in cui si alimenteranno insieme. Progressivamente, questi gruppi si uniranno fino a formare uno stormo più numeroso e completamente autonomo. Che mondo straordinario quello dei pennuti che sono responsabili di almeno tre grandi maledizioni che colpiscono gli esseri umani. Ci hanno dato la voglia di arrampicarci sugli alberi, di volare e di cantare e poi quando volano in cielo pensiamo che ad ogni loro zampa è legato il filo dell’infinito.

