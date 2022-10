“Siamo aziende energivore, i forni vanno quasi tutti a energia elettrica. Per noi è un tasto dolente da un lato, importante dall’altro. Stiamo cercando di far fronte a queste difficoltà legate al caro bollette, ma non è un momento semplice“.

Così Giovanni Dell’Agnese, presidente dei pasticceri Epat Torino, spiega le difficoltà della categoria a margine della presentazione della rassegna Dolcissima a Palazzo Madama.

“Non ci risultano chiusure, ma alcune pasticcerie devono riorganizzare il lavoro, facendo per esempio funzionare i forni di notte oppure portandoli ad alte temperature o utilizzando la tecnica della cottura in discesa” spiega Dell’Agnese. “Le bollette sono lievitate per noi anche del 50% e questo ha una ricaduta sui nostri fatturati. Speriamo di metterci un freno velocemente e che il nuovo governo riesca a trovare delle soluzioni. Mettiamo in campo tutto quello che abbiamo, anche la nostra accuratezza nelle lavorazioni per non sprecare più nulla come facevano le vecchie generazioni”.

