I Nostri Alberi: ecco i premi!

Il sorteggio è stato fatto (addirittura in televisione) e Tina, una delle fortunate, è venuta a ritirare il suo buono per andare a riscuoterlo dal Macellaio Antonio, che lo aveva messo in palio. Eccoli immortalati!!!!

Pubblichiamo l’ELENCO DEI VINCITORI con a fianco il nome e l’indirizzo del negozio che ha messo in palio un buono acquisto.

Sergio Baraldo – Settimo Miglio Via Castiglione 86/A, Settimo Torinese

Margherita Longo – Farmacia San Giuseppe Piazza V. Veneto 16, Settimo Torinese

Jessica Veneruso – Gruppo Uno via Peschiera 1 angolo via Goito, Settimo Torinese

Antonella Milo – Panetteria San Pietro Via Italia 88, Settimo Torinese

Laura Gualeni – Mercatino,Via Regio Parco 50, Settimo Torinese

Enrico Mario Lazzarin – Crazy Fruit Via Ariosto 14, Settimo Torinese

Noemi Carpignano – Evelina via A. Volta 43. , Settimo Torinese

Daniela Balzano – Libreria Alicante Via Italia 67, Settimo Torinese

Nicola Necchio – Alveare Settimo Via Ariosto 36/BIS, Settimo Torinese

Matteo Lorusso – Carrefour Express Via Italia 51, Settimo T.se

Anna Maria Gilardi – Cascina Berta Via Gribaudia 52/B, Settimo Torinese

Odette Dell’Armellina Scuola Nicoli – Stefano Rossotto Via Colla 17, Cinzano Torinese

Teresa Miucci – ADV bike Cicli Via F. Petrarca 17/b, Settimo Torinese

Annamaria Genco – Via Vai via San Francesco d’Assisi 13/c, Settimo Torinese

Mariarosa Ceretto Castigliano – Blanco Pizza Via S. Francesco D’Assisi 5, Settimo Torinese

Laura Perlo – Mondadori point Via Italia 23, Settimo Torinese

Laura Odazio – Associazione Nazionale Alpini Via Palestro 15, Settimo Torinese

Tina Filannino – Macelleria da Antonio Via Milano 20, Settimo Torinese

Pamela Zicola – Dynameet Via Ludovico Ariosto 36/Bis, Settimo Torinese

I buoni acquisto venite a ritirarli presso la Ri-Ciclistica Settimese in via Ariosto 36 Bis (Ecomuseo) dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30. Vi aspetto.

giannifina

Commenti