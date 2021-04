I mulini e la fontana perenne.

I mulini che macinano cose delicate e preziose e la fontana perenne sono un grazioso luogo comune della poesia popolare di varia paesi d’Europa. La fontana ed i mulini vengono promessi per riscatto o come ricompensa a chi riconduce l’amante e lo sposo che si temeva perduto o che che rera fuggiasco in terra straniera. Nella mitologia greca troviamoo la Fontana di Pirene o Fontana inferiore di Pirene era è il nome di una fontana, situata nell’antica Corinto. Pirene mitica figlia del dio fluviale Acheloo, ebbe da Poseidone, Nettuno, due figli, Leche e Cencriade, che diedero il nome ai porti di Corinto.Cencriade fù ucciso accidentalmente da Artemide, allora Pirene versò tante lacrime da essere trasformata nella fonte di Corinto che da essa prese il nome. Si diceva che fosse l’abbeveratoio preferito del cavallo Pegaso, nonché luogo sacro alle Muse ed i poeti viaggiavano lì per bere e ricevere ispirazione. In una antica canzone veneta i mulini macinano farina bianca, gialla e garofani, nella tradizione francese i mulini macinano oro, argento oppure tritano perpr, zucchero e addormentano le ragazze. I mulini catalini macinano xucchero, cannella e farina bianca. I mulini portoghesi macinano garofani, cannella, farina e bengioino. Bengioino o benzoino una parola che deriva dall’arabo luban giawi, incenso di Giava, nome con cui fu indicato dal viaggiatore arabo Ibn Battuta. Dai frutti di questa pianta si ottiene un balsamo resinoso dal sapore dolciastro e odore gradevole, oggi usato in medicina, come anticatarrale e, all’esterno, come antisettico e disinfettante e in profumeria. Nella canzoni popolari i mulini sono sette e macinano zucchero, candito, fior di moscato e chiodi di garofano. Infine nella tradizione ungherese lo steso mulino ha tre ruote dove una macina perle, un’altra baci e la terza spiccioli. Ecco la canzone popolare piemontese “I Mulini”:

“Coza j’ève vui, la bela, che no fei che tan piurè?/ N’a piureve pare e mare o quaicùn dei Vos parent?”/ “ Mi non piuro pare o mare né quaicun dei me parent./ Mi n’a piuro del me cofo ch’a l’è pien d’or e d’argent.” Cos’pagrie vui, la bela, se podeisse riturnè?”/Mi pagri ana funtanina ch’a j’è drent al me giardin;/ A j’è l’eva tan forta, fa virè tre mulin./ un a mol farina bianca, l’aut a mola del peiver fin/”.

“Che avete voi, la bella, che non fate che piangere tanto? Piangete padre e madre o qualcuno dei Vostri parenti?” “ Io piango del mio cofano che è pieno d’oro e argento”. “Che pagherete voi, la bella se poteste ritornare?” Pagherei una fontanella che che c’è dietro al mio giardino; c’è acqua tanto forte da fare girare tre mulini. Uno macina farina bianca, l’altro macina pepe fino”

Favria, 11.04.2021 Giorgio Cortese

Nei più importanti bivi della nostra vita non c’è mai la segnaletica, ma solo la bussola del nostro buonsenso.

