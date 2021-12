I have a dream, io compro nel mio paese.

Carissimi con la speranza di un domani migliore, sentimento che mi accompagna sempre, ma adesso, in prossimità delle feste natalizie, questo pensiero, diventa ancora più forte!

Voglio dire a tutti di comprare nel proprio paese per sostenere le attività commerciali che contribuiscono a mantenere viva le nostre Comunità.

Ogni giorno dobbiamo prendere la nostra vita per mano e Voi cari commerciante ne fate un capolavoro per noi!

Favria, 8.12.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Vi auguro che l’amore di questi giorni riscaldi il Vostro cuore per tutto il resto dell’anno. Buon Natale! Felice mercoledì.

