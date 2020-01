I giorni della merla.

I giorni della merla stanno arrivando e dal gelo non si salva nessuno! Ogni anno a gennaio queste giornate sono da sempre assai gelate. Certi anni i giorni della merla sono freddi e glaciali che sembrano adatti agli orsi polari! Narra la leggenda che gennaio fu molto impertinente con una merla assai intelligente. Lui era corto nei giorni del mese e non volle dare una mano a mamma merla e tre giorni sottrasse a Febbraio. Se lo ricorda bene mamma merla che era bianca come perla ma per scaldarsi un po’ al camino diventò nera carboncino! Da quel dì scura divenne e quei giorni furono detti della Merla

Favria, 31.01.2019 Giorgio Cortese

Le catene della schiavitù ci legano soltanto le mani ma è la mente che ci rende liberi!

