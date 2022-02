LAURIANO. Sono circa una trentina i giovani laurianesi che ogni giorno utilizzano lo scuolabus comunale per raggiungere i diversi plessi, dalla scuola dell’infanzia fino alle medie. Il servizio è affidato alla cooperativa Help, proprietaria dello scuolabus, acquistato qualche anno fa dal Comune stesso.

In seguito ad alcuni disservizi, un gruppo di genitori, guidati da Antonietta Chiodo, ha deciso di scrivere una lettera alla sindaca Matilde Casa. Infatti, il mezzo di trasporto è ritenuto ormai obsoleto, poco sicuro per trasportare dei giovani, non omologato per i disabili, oltre che esposto a continui guasti.



login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.