Nell’antico Egitto, i gatti erano considerati sacri e venivano raffigurati in dipinti, sculture e incisioni. Ma perché i gatti erano venerati dagli Egizi? In Egitto il gatto era l’animale più diffuso fin dall’antichità e la sua fama lo portò, col tempo, a diventare da semplice animale domestico ad animale sacro, per poi divenire una vera e propria divinità. Circa 4.500-4000 anni fa, nel periodo dell’Antico Regno, gli antichi Egizi cominciarono ad avvicinare i gatti, allora animali selvatici, offrendogli del pesce per attirarli nelle loro case. I felini, forse grati per il cibo offerto, o più semplicemente per il loro istinto di predatori, cominciarono a dare la caccia a tutti gli ospiti sgraditi presenti nelle abitazioni dell’Antico Egitto: scorpioni, serpenti, ratti. I gatti inizialmente venivano utilizzati per cacciare ed uccidere queste bestie, diventando così protettori delle case, a testimonianza di questo, esistono diversi dipinti dell’epoca raffiguranti scene in cui i gatti uccidono dei serpenti. Pian piano gli Egizi iniziarono a considerare i gatti come veri e propri membri delle loro famiglie e li trattarono con lo stesso rispetto e dignità con cui venivano trattati i figli. A partire dal Medio Regno gatti e gattini cominciarono ad apparire nei dipinti accanto alle tavole imbandite, specialmente vicino alle donne, e cominciarono ad essere simbolo di fertilità. Durante il Nuovo Regno i gatti assunsero in maniera definitiva una connotazione divina. Le loro figure vennero inizialmente raffigurate su oggetti di vita quotidiana, gioielli, braccialetti d’oro, amuleti e anelli ma il gatto fu anche rappresentato in moltissime statue in bronzo destinate per lo più a tombe e monumenti funebri. La maggior parte delle statuette aveva le orecchie forate con orecchini d’oro o d’argento e occhi intarsiati di pietre semi-preziose. Una delle prime divinità dell’antico Egitto fu la dea Mafdet a cui la gente si rivolgeva nella speranza di ottenere protezione contro animali velenosi come serpenti e scorpioni. Per questo motivo fu la prima ad essere ritratta con una grande varietà di forme feline. A volte essa veniva raffigurata col corpo di donna e la testa di una leonessa o di un gatto, altre volte con il corpo di un gatto e la testa di una donna. Per via della capacità dei gatti di tenere al sicuro le case degli Egizi dalle bestie velenose, Mafdet venne considerata protettrice della casa e del regno stesso. Come lei, anche Sekhmet, dea della guerra, delle epidemie e delle guarigioni, veniva ritratta con corpo di donna e testa di leonessa. Più avanti nella storia Egiziana, la dea Bastet, o Bast, come era inizialmente conosciuta nel Basso Egitto prima dell’unificazione delle culture dell’Egitto, rimpiazzò Mafdet come dea dalle sembianze feline preferita. Essa infatti era raffigurata con il corpo di donna e la testa di gatto. Anche lei fu considerata impavida protettrice della casa, specialmente dei bambini, delle donne e delle famiglie reali, proprio grazie alla famosa abilità dei gatti di uccidere scorpioni, serpenti ed altre bestie nocive. I suoi seguaci la chiamarono Occhio di Ra, Udjat, perché reggeva un amuleto avente poteri magici. Questo amuleto veniva riprodotto anche nelle decorazioni all’interno dei templi e delle case come protezione da malattie, rapine ed infortuni. Tutt’ora, se portato al collo, si dice che protegga i viaggiatori. Bastet fu paragonata alla dea greca Artemide, a causa delle caratteristiche simili come la protezione per la famiglia. La gatta venne inoltre paragonata alla luna mentre il gatto maschio al sole, perché gli antichi Egizi avevano osservato negli occhi di una gatta le varie fasi lunari dato che luna piena splendono di più mentre la loro luminosità diminuisce con la luna calante e il gatto maschio muta l’aspetto dei suoi occhi in relazione al sole, infatti quando il sole sorge la sua pupilla si allunga, verso mezzogiorno si arrotonda e la sera non si vede affatto e sembra che l’intero occhio sia omogeneo. I seguaci del culto di Bastet erano soliti mummificare i gatti e piangerli nello stesso modo in cui piangevano i loro stessi familiari. Gli Egizi credevano che anche per i gatti esistesse l’aldilà e perciò anch’essi venivano mummificati e sepolti con tanto di funerale. Allora i gatti erano considerati animali sacri al punto che, se accidentalmente ne veniva ucciso uno, il responsabile doveva essere punito con la morte. Anche in caso di una qualsiasi emergenza, come ad esempio un incendio, che richiedeva l’evacuazione di una casa, i gatti dovevano essere salvati per primi. Erodoto, a riguardo, scrisse al riguardo che quando scoppia un incendio, ai gatti succede qualcosa di veramente strano, gli Egiziani lo circondano tutt’intorno pensando più ai gatti che a domarlo, ma gli animali scivolano sotto o saltano sugli uomini e si gettano tra le fiamme. Quando questo succede, in Egitto è lutto nazionale, gli abitanti di una casa dove un gatto è morto di morte naturale si radono le sopracciglia, i gatti vengono portati in edifici sacri dove vengono imbalsamati e seppelliti nella città di Bubasti.” Bubasti era una località vicino all’attuale città di Zagazig, la città sacra a Bastet . Nei testi antichi, infatti si narra che Bastet, morsa da uno scorpione, fu guarita da Ra. Gli antichi documenti riportano che Ra infuriato, provocò una siccità e mandò Bastet a uccidere gli uomini. Quando si fu calmato, Ra mandò Thot a cercare Bastet in Nubia, ma la dea si nascondeva sotto forma della di leonessa, Sekhmet. Discendendo il Nilo, Bastet si era bagnata nel fiume in una città sacra a Iside, trasformandosi di nuovo in gatta entrando a Bubasti, la città dei gatti, ,dove fu trovata da Thot”. Per questo motivo il 31 ottobre di ogni anno aveva luogo una festa in suo onore, della quale si trova traccia in uno dei testi dello storico greco Erodoto. Certo quello che credevano gli Antichi Egizi è solo un mito e leggenda, forse non sono dei perfetti custodi di casa. Ma fermati un attimo e osservate il micio mentre dorme appallottolato su sé stesso, osservate mentre si stiracchia, ascoltate quando fa le fusa. Beh io mi sento già meglio, forse sono davvero creature magiche!

Concludo che se un cane è prosa, un gatto è poema, quando un gatto mi fissa immobile mi domando sempre se sta creando una poesia o scoprendo un varco nell’universo.

Miao!

