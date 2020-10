I gallesi!

I gallesi credono che il rugby sia lo sport giocato in paradiso. Vanno in campo con questa convinzione che li rende quasi immortali. Quando cantano l’inno, i giocatori piangono e il pubblico è in uno stato confusionale difficilmente descrivibile. Il Millenium Stadium di Cardiff è uno dei pochi stadi di rugby con una copertura mobile. Quando si gioca però il tetto rimane sempre aperto, sia con la pioggia sia con la neve. Il motivo? Avvisare in cielo che la partita sta’ per cominciare…

Favria, 16.10.2020 Giorgio Cortese

Se oggi non posso fare grandi cose, posso allora fare piccole cose in un modo fantastico.

Commenti