“Sei mesi che non ricevono lo stipendio di lavoro, 34 lavoratori addetti al facchinaggio per la Rai di Torino. Dipendenti fino al 30 settembre 2022 della Roger Logistics, con sede legale a Milano, che dovrebbero ricevere uno stipendio di 1.000 euro al mese lordi e che invece si trovano a dover combattere per la propria retribuzione”.

Così Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. “A luglio la Rai è entrata in solido, dichiarando di prendere in carico il pagamento delle mensilità – aggiunge – ma ad oggi anche questo impegno è stato disatteso, lasciando i lavoratori senza stipendio poiché , da quanto si è appreso, mancano dei versamenti all’Agenzia delle entrate, (erario, tasse comunali, regionali). La situazione, già grave, si è ulteriormente esacerbata quando i lavoratori in presidio con sciopero sono stati sostituiti da una ditta esterna. Un atto illegittimo e antisindacale”.

“Una storia triste – conclude – che calpesta i diritti di chi vuole soltanto vivere del proprio lavoro e che ha gettato queste persone e le loro famiglie nella disperazione. Mi auguro che chi di dovere possa fare qualcosa urgentemente per risolvere questa gravissima situazione”.

