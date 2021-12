I due colombi sull’orologio del campanile.

Il campanile si staglia alto nel cielo e si porta appresso l’occhio di tutti noi umani che dal basso lo fissiamo. Il campanile con le sue campane ricopri con i tuoi suoni tutti i tetti di Favria, bussando ai nostri orecchi per avvisarci quanto scorre il tempo, anche avvisandoci per la dipartita di persone che abbiamo conosciuto. Intorno al campanile che come un dito indica l’alto cielo volano i piccioni che sui tuoi cornicioni si posano al volo. Guardo i piccioni con il loro muoversi a scatti, il ritmo dei loro colli, i colori delle piume farsi nel gesto del volo in mille sfumature. I colombi quando sono a terra mi paiono goffi con i loro piccoli passi brevi, il loro guardare sempre di lato piegando il capo con gli occhi fissi. Ma quando volano nel vuoto penso che stiano respirando l’aria pura e fresca della libertà e ne invidio le ali. Questa mattina vi ho visto voi due piccioni innamorati che sul cornicione dell’orologio del campanile erano aggrappati. Forse tubavano parole dolci oppure facezie come noi umani, questo non so, quello che ho pensato che per loro il senso del tempo è diverso da noi umani e ma è gratis per tutti e senza prezzo. Noi umani, fabbrichiamo orologi, abbiamo eretto campanili ma non possiamo possedere il tempo, ma solo usarlo bene. Il tempo non possiamo purtroppo conservarlo ma solo spenderlo e se speso male non possiamo più averlo indietro.

Favria, 3.12.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Dicembre è il mese del Natale, dove la tristezza delle sedie vuote si nota di più, ma è bilanciata all’allegria dei nuovi che hanno preso il loro posto. Felice venerdì.

