Rolex è l’azienda di lusso per eccellenza che tutti conosciamo. Il popolare brand ginevrino produce da oltre un secolo orologi di alto pregio dotati di meccanismi interni e materiali brevettati e, quindi, unici al mondo. Il marchio Rolex affascina ancora oggi migliaia di persone proprio perché offre una serie di valori che vanno ben oltre le semplici mode passeggere.

Difatti gli orologi di questo brand sono sofisticati e senza tempo, proprio come questo Rolex Oyster Perpetual disponibile subito. Oggi andremo alla scoperta dei diversi modelli Rolex e delle caratteristiche che li rendono così preziosi e ricercati sia da indossare che da collezionare.

Le linee professionali e classiche di Rolex

La linea Rolex distingue orologi professionali da quelli classici. Nella prima categoria figurano i segnatempo progettati per rispondere a specifiche esigenze sportive e professionali nell’ambito di immersioni, navigazione, aviazione, esplorazione e automobilismo.

Tra gli orologi professionali spiccano modelli amatissimi, soprattutto dai collezionisti, come il cosmopolita GMT-Master o l’omaggio all’aviazione Air King. Fanno parte della linea professionale anche il Milgauss, nato per onorare la scienza, come anche l’Explorer, il cui design imprime coraggio, adrenalina e voglia di scoperta.

Gli orologi classici, invece, costituiscono la categoria di cronografi progettati per offrire esperienza, perfezione, raffinatezza e gusto. In questa categoria figurano il Datejust, l’Oyster Perpetual, lo Sky Dweller ed il Cellini: orologi di alto valore estetico che esaltano il polso con un mix incredibile di luce, potenza e precisione.

Materiali di pregio innovativi e brevettati

Ogni modello Rolex, da quelli extralusso con pietre preziose a quelli minimali e professionali, si contraddistingue sul mercato dei cronografi per il valore che esprimono attraverso design, materiali, animo.

Il design Rolex guarda al futuro reinventando il passato e segue una filosofia fondata sulla certezza scientifica, sul rigore di laboratorio e sull’esperienza secolare. I materiali, invece, esprimono tutto il gusto e la raffinatezza del brand che ama brevettare nuovi componenti per offrire la miglior esperienza di utilizzo possibile.

Dall’acciaio inossidabile spaziale alle pietre preziose pure, ogni elemento montato su un segnatempo Rolex è stato scelto con la massima cura e con la più rigorosa attenzione ai dettagli.

Non a caso gli orologi Rolex sono progettati con Acciaio 904L, progettato per resistere a graffi, corrosione, usura e raggi solari che, unito al puro platino, rende gli orologi perennemente brillanti e lucenti.

Molto più che un capriccio di lusso

Rolex ha anche brevettato uno speciale materiale in ceramica, il Cerachrom, con cui costruisce le particolarissime lunette. Consapevoli del fatto per cui le lunette sono le zone più esposte agli urti, ha progettato un materiale indistruttibile a base ceramica che resiste anche all’usura e allo scolorimento nel tempo.

Ecco perché un orologio Rolex non può essere considerato come un “semplice” capriccio di lusso. All’interno di ogni cronografo si celano meccanismi di massima efficienza, il rigore della filosofia e il valore dell’esperienza secolare del marchio ginevrino. Un cronografo firmato Rolex è un bene da collezione, un oggetto di culto senza tempo forgiato con le più pregiate tecniche artigianali. Rolex è, a pieno titolo, il marchio che esprime l’arte di fare orologeria.

Commenti