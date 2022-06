Ha riscosso un notevole interesse la passeggiata proposta, nei giorni scorsi, ai commercianti di Ivrea alla scoperta del Sito Patrimonio Mondiale “Ivrea città industriale del XX secolo”. Sessantacinque imprenditori hanno aderito all’iniziativa, accompagnati dalle Guide GIA Piemonte.

Scopo della proposta: far conoscere al tessuto economico della Città “l’Eccezionale Valore Universale”, attraverso gli elementi culturali e architettonici, del Sito UNESCO che, oltre al forte aspetto identitario e affettivo per la nostra comunità, rappresenta una miniera di conoscenze e informazioni che possono essere trasferite ai turisti che sempre più numerosi si affacciano sul nostro territorio. Il senso di appartenenza, infatti, si costruisce solo attraverso la conoscenza che, se interiorizzata, può essere trasferita in modo da incuriosire, coinvolgere e informare anche altri, turisti, avventori abituali e/o occasionali.

Con quest’iniziativa è entrata nel vivo la collaborazione tra Ascom Ivrea e il Coordinamento del Sito Patrimonio Mondiale UNESCO che, nell’ambito delle azioni previste dal Piano di Gestione di “Ivrea, città industriale del XX secolo”, si colloca nel programma di presentazione e capacity building dedicato agli operatori economici.

La Città di Ivrea – soggetto referente del Sito UNESCO – nel mese di dicembre 2021, infatti, insieme ad Ascom Ivrea, aveva promosso e sostenuto tre giornate di formazione per guide turistiche abilitate, in un’ottica di rilancio del territorio turistico e di valorizzazione del Patrimonio Mondiale.

Ora la collaborazione si declina ulteriormente nelle varie attività promosse da Ascom all’interno del Distretto Urbano del Commercio di Ivrea.

Obiettivo comune è coinvolgere i rappresentanti del tessuto economico della Città nella promozione del Sito “Ivrea città industriale del XX secolo”, attraverso una conoscenza sempre più approfondita di ciò che di materiale e immateriale è stato riconosciuto dall’UNESCO, nel 2018 , Patrimonio Mondiale.

“Ivrea si è classificata prima in Piemonte per la progettualità presentata nel bando relativo ai distretti del commercio; tale risultato è stato reso possibile grazie alla scelta di aver inserito i progetti della città in ambito culturale e turistico, ritenendo che gli stessi, a ricaduta, possano costituire un volano per il commercio stesso. Tra le prime iniziative ipotizzate dal Comune, vi era quella di effettuare delle visite guidate studiate appositamente per i commercianti relativamente al patrimonio artistico, culturale e turistico del territorio, di guisa che i commercianti possano fungere da cassa di risonanza per la promozione del territorio medesimo nei confronti di tutti gli avventori degli esercizi commerciali – ha dichiarato Costanza Casali assessore al Commercio, Turismo, Cultura e Enti Partecipati del Comune di Ivrea. – Si è voluto iniziare con la visita del sito Unesco, posto che rappresenta una delle principali attrattive della città, ancora non così conosciuta da parte degli operatori commerciali. In qualità di assessore al Commercio, sono particolarmente felice del buon esito dell’iniziativa, posto che l’adesione all’iniziativa ha riscosso molto successo e grande partecipazione, e ringrazio Ascom per l’impegno profuso.”

“Con questa iniziativa si conferma sempre più, lo stretto legame cultura-commercio, come elemento di sviluppo e crescita per il turismo e per tutto il territorio eporediese – ha aggiunto Maria Luisa Coppa presidente Ascom Torino – Siamo molto contenti della massiccia adesione all’ iniziativa da parte dei commercianti che hanno capito il valore di questa proposta. Per la realizzazione dell’evento ringraziamo il Coordinatore del sito e chi ha permesso l’ingresso e la fruizione degli edifici patrimonio Unesco”.

