I Burgundi, Nibelunghi dal mito alla storia.

Nel corso dei secoli l’italico stivale, e con esso il Piemonte sono stati una terra di passaggio e di conquista per molti eserciti stranieri e per molti popoli invasori. Insomma una terra di frontiera, punto-chiave di passaggio per il valico delle Alpi e per l’accesso nella Pianura del Po, non poteva non suscitare bramosie nei cuori di quei condottieri che per secoli si contesero il dominio della penisola italiana. Oggi vi parlo dei Burgundi protagonisti nel 406 d.C. della prima terribile invasione barbarica: le orde dei Burgundi calarono sulla Savoia e sul Piemonte settentrionale, mettendo a ferro e fuoco tutto ciò che incontrarono sul loro cammino. I Burgundi, Burgundes, cioè uomini alti facevano certamente parte etnicamente del ceppo germanico orientale e, in una prima fase stanziale in occidente, dovevano, come molte altre tribù, essersi stabiliti in Scandinavia come affermava il poeta e ricercatore di miti nordici Viktor Rydberg, 1828–1895, che si basava su un’antica fonte medioevale: Vita Sigismundi. Questo piccolo popolo era sconosciuto agli antichi romani e non viene nominato dallo storico rtomano Tacito sui Germani. Pare che i burgundi abitavano prima della loro migrazione l’isola di Bornholm, che nella forma del Norvegese antico era detta Burgundarholmr, l’isola dei Burgundi. Poi intorno al 300 d.C. succede qualcosa, forse una carestia dovuta all’inasprirsi progressivo delle condizioni climatiche, o la pressione dei più potenti Goti ed i Burgundi emigrarono massicciamente verso le aree continentali orientali, in particolare attorno alla Vistola, nell’attuale Polonia. Era iniziato anche per i Burgundi, il loro ingresso nella storia ufficiale, dalle nebbie del mito, venendo a contatto con quell’insieme fluido di popolazioni dal cui gioco di movimentazione territoriale si svilupparono quelle che chiamiamo invasioni barbariche. Molto probabilmente furono determinati i movimenti migratori provocati dai Goti, a loro volta sotto la pressione delle popolazioni di origine asiatica a frammentare i Burgundi in due tronconi ben distinti: una piccola parte della tribù si mosse verso sud, raggiungendo le coste del Mar Nero, ma il grosso della popolazione, che, per la sua esiguità numerica, aveva ben poche possibilità di opporsi all’onda d’urto della federazione gotica, si stabilì sulla riva sinistra del medio Oder in quella regione che successivamente i Longobardi, insediandosi più o meno nella stessa zona, chiamarono Burgundaib. I primi a sfondare il limes romano sul Reno, gelato, furono gli Alemanni nel 259/260 d.C.. Con questo sfondamento, il passaggio verso le aree settentrionali dell’Impero era pressoché libero e non è, dunque, un caso che già attorno al 270 troviamo una primissima avanguardia burgunda che entra a contatto con i romani, andando ad occupare le zone abbandonate della regione fra Reno e Meno. Alla fine del IV sec. i Burgundi scalzarono gli Alemanni dalla regione compresa fra il Taunus e il Neckar e raggiunsero il Reno, superandolo in massa dopo l’incursione di Vandali, Svevi e Alani del 406/407 d.C. A questo punto, l’Impero fu obbligato ad accettarli come federati, alleati, con l’incarico di proteggere il limes renano. Verso il 430 d.C. i Burgundi della riva destra del Reno sconfissero un reparto di Unni, ma poco dopo caddero sotto la dominazione di questo popolo, dal quale adottarono l’usanza di deformare artificialmente il cranio e, nel 436d.C. gli Unni, probabilmente alleati di Flavio Ezio, posero fine al regno burgundo di re Gundahar sul medio Reno, questa vicenda darà origine alla leggenda dei Nibelunghi, il ciclo o nibelungico è il più ampio e famoso fra i cicli eroici germanici. Ha due fulcri principali e indipendenti: l’eccidio dei Burgundi sopra citato e la morte di Sigfrido, alla cui base si porrebbe una delle tante uccisioni a tradimento della storia merovingia). Queste due leggende, con le loro ramificazioni, finirono con il costituire un solo grande ciclo soltanto nel 13° sec.. tornando ai superstiti Burgundi, il generale romano Ezio, sette anni dopo destinò gli scampati alla Sapaudia, il paese degli abeti che divenne il loro nuovo regno. La Sapaudia corrispondeva solo parzialmente all’odierna Savoia, per assicurare ai romani tramite loro i passi alpini ed il collegamento Rodano, Reno. Come in molte delle tribù germaniche, le tradizioni legali burgunde permettevano l’applicazione di leggi separate per etnie separate. Perciò, in aggiunta alla Lex Gundobada, dal re Burgundo Gundobado che emanò anche una serie di leggi per i sudditi romani del regno burgundo, la Lex Romana Burgundionum, Legge Romana dei Burgundi. Traccia del loro passaggio è il nome della regione storica francese, l’odierna Borgogna, dall’antico Burgundia. Tra il 501 ed il 507 i Burgundi si convertirono dall’eresia ariana al cattolicesimo portandoli in rotta di collisione con gli Ostrogoti, i Goti orientali. I re merovingi sfruttarono l’occasione attaccando il regno burgundo e conquistandone la parte settentrionale, mentre Teodorico con gli ostrogoti occupò una parte del loro regno. Nel 534 d.C. il regno Burgundo venne definitivamente travolto e cessò di esistere e da quel momento in poi, i Burgundi vennero inglobati dai Franchi, dei quali seguirono le sorti. Secondo una teoria di alcuni studiosi l’odierno Francoprovenzale una lingua parlata in tre Stati, Francia, Svizzera ed Italia, potrebbe avere una origine burgundica, l’altra è quella che riconosce nel Francoprovenzale una forma arcaica di Francese. I Burgundi parlavano una loro lingua germanica, che fu presto dimenticata ma che condizionò la parlata delle zone dove vennero ad insediarsi. Nello stesso modo e nello stesso periodo, nel nord della Gallia, un altro popolo germanico, i Franchi, fondò un regno destinato ad unificare il Paese e la sua lingua si mescolò con il latino locale, dando origine alla lingua d’Oil, poi chiamata Francese. Nella parte meridionale, l’insediamento delle popolazioni germaniche fu più debole e si continuò a parlare il latino locale, parlato dalla popolazione gallo-romana. Questa lingua avrebbe originato la lingua Occitana o Provenzale. Una questione assai intricata, dove probabilmente non mancano i buoni argomenti da entrambe le parti. A favore della teoria burgundica viene segnalata la frequenza nell’area francoprovenzale di nomi di luoghi che terminano in -ans. Questa desinenza sarebbe caratteristica dei luoghi colonizzata dai Burgundi, in origine la desinenza sarebbe stata -ingas. Ebbene, si trovano i toponimi di Bessans, Lans le Bourg, ma anche Lanzo, ma sono solo supposizioni. I Burgundi nella storia appiano sfuggevoli e paradossalmente, è proprio in questa “sfuggevolezza” delle caratteristiche burgunde che risiede la grandezza di questo popolo: formato da poche migliaia di unità, accerchiato da tribù e regni sostanzialmente ostili, la tribù burgunda comprese rapidamente che la sola possibilità di sopravvivenza era data dalla flessibilità e dalla permeabilità delle sue istituzioni e dalla capacità di adattamento nel mescolarsi con le popolazioni delle zone di migrazione. Una lezione sempre attuale.

Favria, 17.05.2020 Giorgio Cortese

