I 100 Canti della Divina Commedia sul Web – Uno al giorno dal 25 Marzo

Nell’anno Dantesco in cui ricorrono i 700 anni della morte del Sommo Poeta, l’Associazione Artistico Culturale “Il Diamante” e l’ensemble Canavisium MoyenAge propongono la lettura via social di tutti e cento i canti della Divina Commedia. Il progetto, denominato “Dal Mezzo del Cammin…all’Amor che Move il Sole e l’altre Stelle – Cento Canti in Web”, consiste nel rilasciare sul web e sui canali social a partire da giovedì 25 Marzo con cadenza quotidiana un canto dell’opera di Dante Alighieri.

La scelta della data non è casuale infatti è la giornata dedicata alle celebrazioni per il sommo poeta che ha preso il nome di “Dantedì”, in quanto gli studiosi la riconoscono come giorno d’inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia.

Le letture vengono proposte con l’accattivante interpretazione di Davide Mindo e l’accompagnamento acustico del maestro Paolo Lova con musiche medievali da lui stesso eseguite al liuto. Le registrazioni, eseguite in presa diretta, ovvero senza ricorrere a tagli di regia per rendere meglio l’effetto ‘dal vivo’, sono state e saranno realizzate in diversi luoghi appositamente selezionati per fornire il contesto scenografico ideale anche per valorizzare le suggestioni del territorio.

Le problematiche legate all’emergenza sanitaria hanno rallentato ma non fermato lo sviluppo del progetto, che vede i primi canti realizzati nella cripta della sede degli Scorpioni d’Arduino, situata sulle rovine del teatro romano dell’antica colonia di Eporedia.

<< L’idea è nata per rendere omaggio al sommo poeta e per dare il nostro piccolo contributo alla divulgazione della sua opera>> illustra l’attore e presentatore Davide Mindo che prosegue << ma selezionare alcuni canti per il solo “dantedì” ci sembrava scortese nei confronti di quelli meno conosciuti o comunque sovente scartati perché considerati meno affascinanti. Per cui abbiamo deciso di proporli tutti e cento per rendere un omaggio completo a Dante e che fosse proprio anche a livello temporale una sorta di viaggio, senza buttarli sul web in un colpo solo, ma ‘somministrandoli’ quotidianamente anche per non appesantire ed ammorbare il pubblico, oltre che magari sperare di incuriosire ed attrarre con una decina di minuti al giorno nuovi estimatori. Inoltre come associazione, con questa iniziativa cerchiamo di sopperire all’impossibilità di proporre per il secondo anno consecutivo la Sacra Rappresentazione Medievale della Passione di Cristo, con un questo progetto ugualmente a carattere storico e culturale, nel quale è presente una forte valenza spirituale >>

Così invece Paolo Lova spiega la scelta della colonna sonora del progetto << Le musiche che abbiamo utilizzato sono il frutto dello studio fatto su diversi manoscritti medievali e vanno dal 1100 al 1300. Queste melodie, che Dante conosceva molto bene, vengono eseguite con le tecniche dell’epoca, impiegando differenti liuti a seconda delle sonorità richieste: si va dai liuti di grandi dimensioni provenienti dai paesi arabi di realizzazione anonima ad un liuto più piccolo realizzato a Padova da Busato, in alcuni canti si è preferito ricorrere anche al “bouzuki”, versione più moderna del Panduro dell’Antica Grecia, in quanto la sua accordatura in modale ha permesso di ottenere specifici suoni per incrementare ulteriormente la suggestione dell’interpretazione>>.

Prosegue dunque il sodalizio artistico dell’attore Davide Mindo e del musicista Paolo Lova, che sino allo scoppio della pandemia avevano dato vita a numerosi spettacoli frutto del connubio tra melodie medievali ed arte della parola, parecchi di questi patrocinati dall’Associazione Europea Vie Francigene AEVF e della Città Metropolitana di Torino, nonchè del Comitato di Torino della Società Dante Alighieri .

La prefazione del progetto e delle Cantiche sono state curate dal Professor Mirco Manuguerra, Filosofo e dantista di fama indiscussa, fondatore e presidente del Centro Lunigiano di Studi Danteschi, nonchè Rettore della Dantesca Compagnia del Veltro e Direttore del bollettino elettronico mensile ‘Lunigiana Dantesca’.

Le “pillole dantesche” verranno pubblicate sul sito e sulla pagina ufficiale della Passione di Cristo www.LaPassioneDiCristo.com, sulle Pagine Facebook “Il diamante” e “Passione Di Cristo – Sacra Rappresentazione Medievale di IVREA” oltre che sul relativo canale youtube.

Commenti