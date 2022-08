Nel 1921 nacque la Sezione Alpini di Ivrea, nello stesso anno la salma del Milite Ignoto fu traslata da Aquileia a Roma e solennemente tumulata presso il sacello dell’Altare della Patria.

Cento anni dopo, nel 2021, la Sezione di Ivrea ha festeggiato un secolo di vita ma ha anche doverosamente ricordato e attivamente celebrato i Cento anni di quel Soldato che, inizialmente voluto come ignoto e di nessuno, potesse in realtà essere percepito come di tutti gli italiani, al punto da trasformarsi nella sublimazione del sacrificio e del valore dei combattenti della prima guerra mondiale [...]