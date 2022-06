“Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa…”. Annullato il concerto di Giovanni Allevi previsto ad Agliè nell’ambito del “Festival della Reciprocità”.

Giovanni Allevi ha comunicato sui social “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

Annullate dunque tutte le date dell’Estasi Tour che prevedevano anche un concerto il 22 luglio ad Agliè, nell’ambito del Festival della reciprocità.

Gli organizzatori comunicano a malincuore che l’evento sarà annullato e non verrà sostituito con altre performance sia per rispetto nei confronti dell’artista che per l’impossibilità tecnica di organizzare un evento di pari livello in così poco tempo.

Il Sindaco di Agliè Marco Succio, insieme ai colleghi Pasquale Mazza di Castellamonte e Andrea Zanusso di San Giorgio Canavese e al direttore artistico Michelangelo Toma, ringraziano tutti coloro che hanno contribuito sino ad oggi all’organizzazione dell’evento ed esprimono vicinanza a Giovanni Allevi sperando che possa tornare al più presto ad esibirsi.

I biglietti già pagati in prenotazione saranno rimborsati, verranno a brevissimo fornite dal Contato del Canavese comunicazioni sulle modalità per chiedere il rimborso.

