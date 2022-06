Forse non tutti sanno che i Guardians Chivasso non sono sempre stati i Guardians Chivasso. La squadra fresca di promozione in Serie A è quella che forse più di tutte rappresenta la crescita dell’Hit Ball Chivasso come associazione. La cronaca della sua genesi è parte integrante del suo successo e illustra le potenzialità anche a livello periferico di uno sport ancora, purtroppo, poco conosciuto.

Partiamo quindi dall’inizio. In principio ci furono i M. Hackers e i Dracarys, che si presentarono per la prima volta ai blocchi di partenza in C1 [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.