Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Si svolgerà il prossimo sabato, 25 settembre, presso il Chiostro dei Francescani di Piazza Mazzini, l’evento “Caluso ti vaccina“. Si tratta di un’intera giornata dedicata alla vaccinazione anti covid. L’iniziativa è rivolta a tutta la popolazione over 12 che non ha ancora ricevuto alcuna somministrazione. L’accesso è libero, dalle ore 9 alle ore 18. In seguito, dalle 16 alle 20, si terrà un Happy Hour per tutti i partecipanti, con intrattenimento musicale dal vivo.

L’intera giornata è organizzata dalle associazioni Needle, Abilito, Amref, dall’A.S.L. TO4, dal Lions Club Canavese Sud Est e dalla Pro Loco Caluso, col patrocinio del comune.

L’intero ricavato, le offerte e il compenso del personale sanitario saranno devoluti alla campagna vaccinale di Amref in Africa.

Commenti