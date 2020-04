Hamburger vegetariano

Un’idea alternativa al solito hamburger. Questo fantastico panino ha poche calorie e si può rigenerare velocemente quando vogliamo fare uno spuntino.

INGREDIENTI:

1 pane burger

1 carota

1 patata

140g fagioli cannellini in scatola

1 albume

30g parmigiano grattugiato

50g pangrattato

1 pomodoro

1 lattuga

Olio e sale q.b.

Procedimento:

Lavare tutte le verdure, poi pelare la carota e la patata. Tagliarle a tocchetti e farle lessare in acqua salata. Dopo scolare i cannellini dal loro liquido e frullarli con le verdure lessate. Aggiungere l’albume, il parmigiano e il pangrattato. Impastare e formare dei medaglioni rotondi. In una bistecchiera caldissima, rosolare con un filo d’olio il pane e cuocere per 5 minuti i burger. Comporre a vostro piacere il panino aggiungendo foglie di insalata e pomodoro tagliato a rondelle.

Commenti