E allora pedala! È saggezza e l’istanza, retorica, presuppone già mezza risposta. Sì che l’ho voluta, la bici. Quindi, pedala! Hai voluto a ogni costo qualcosa, hai scelto una scuola, un lavoro, un luogo, una donna, un viaggio, un compagno… cerca di combinare qualcosa di buono. Dal cielo, non viene nulla, al più acqua, ma non certo compagnia, salute, soldi, benessere o lavoro: ergo, per portare a casa la pagnotta, bisogna tirar su le maniche.

E se si volesse una bicicletta vera? Bel problema. Non si trova ‘na bici neanche col metal-detector: manca la misura, non ci sono le ruote, difetta la meccanica o, nonostante fior di miniere in Sardegna, manca l’alluminio. Insomma, niente bici, ci teniamo quella vecchia. I soloni danno la colpa al Covid, le imprese non riescono a coprire le troppe richieste. Poi, dicono sempre i soloni, gli incentivi statali hanno spaccato il mercato, ma alzi la mano chi è riuscito a prendere un incentivo per velocipede. Infine, scarseggiano le materie prime. Boh. Stanno finendo? O qualcuno le nasconde per caricare i prezzi? In effetti, se hai 5, 6 o 7mila euro la bici la trovi, bella e in pronta consegna. Vero è che dietro c’è studio, design, materiali, marketing, ma biciclette al prezzo di automobili non le avevamo ancora viste.

Allora ripariamole, aggiustiamole come facevamo da piccoli quando andavamo dai ferrivecchi a cercar pezzi e di due ne facevamo una, tanto poi ci si andava sopra in due. E quando si rompeva la si aggiustava nuovamente, perché papà col cavolo te ne comprava un’altra.

La bicicletta non è soltanto sport: è costume, socialità, pace, allegria, incontro. È un tempo di sospensione, vado a fare un giro in bici e ne parliamo dopo, ci organizziamo sì, ma dopo; o facciamo l’amore, certo tesoro, ma dopo il giro viene meglio. La bicicletta unisce, la gente saluta, scambia una parola da lontano, suda insieme anche se distante. Ed è democratica, la bicicletta, è donna. È pieno di ragazze che vanno in bici, sull’onda della pioniera Alfonsina Morini Strada, il “Diavolo in gonnella”: ammessa al Giro d’Italia del ‘24, strade sterrate, biciclette pesanti e senza cambio, fece quattro tappe e da Milano raggiunse Napoli, provateci voi! Gli spettatori le riservarono l’accoglienza dei campioni. Arriverà al termine con altri trenta corridori, dei novanta iniziali. Ma aveva una bicicletta.

