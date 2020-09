Hai mai pensato di donare?

Sempre presi da mille attività, senza un attimo nemmeno per respirare, forse non ci siamo mai fermati a pensare che con un semplice gesto che non costa niente e non ci toglie nulla, possiamo fare tanto per gli altri. Perché non diventare donatore di sangue (o di plasma)?

Bastano un… cuore grande e pochi altri requisiti che sono l’età tra i 18 ed i 65 anni (la prima donazione va fatta entro i 60 anni), peso non inferiore ai 50 kg, essere in buona salute.

Chi risponde a questi pochi parametri può prendere appuntamento per le donazioni a Favria per mercoledì 7 ottobre ed effettuare la verifica di idoneità alla donazione, che comporta la compilazione di un questionario sulla propria anamnesi sanitaria ed una visita medica.

L’intervallo tra una donazione e l’altra deve essere di almeno 3 mesi: agli uomini è consentito un massimo di 4 donazioni, mentre le donne in età fertile possono effettuare fino a 2 donazioni all’anno. La donazione del plasma invece può essere ripetuta anche ogni 15 giorni, massimo con donazioni sangue 12 volte all’anno. Molte volte non ci pensiamo abbastanza spesso, ma è semplice moltiplicare 10 minuti del nostro tempo, questo il tempo impiegato per una donazione di sangue,

e trasformarli in una vita, per qualcun altro che è in difficoltà. Per info prenotazioni cell 3331714827. Grazie se hai letto il messaggio, lo condividi e se puoi vieni a donare!

Favria, 29.09.2020 Giorgio Cortese

Penso che non strapperò nessun foglio dalle pagine della mia vita. Le parole che ho scritto, sono le emozioni che ho vissuto.

